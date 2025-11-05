میلی صفحه خبر لوگو بالا
اظهارات تازه گروسی درباره برنامه هسته‌ای ایران

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که هنوز نیازی به ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل نیست، اما همکاری‌ها باید به‌طور جدی افزایش یابد.
کد خبر: ۱۳۳۸۴۴۵
| |
1250 بازدید

گروسی: ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت لازم نیست

به گزارش تابناک به نقل از مهر، رافائل گروسی در گفت‌و‌گو با روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز خاطرنشان کرد: ایران باید همکاری با بازرسان سازمان ملل را به‌طور جدی بهبود بخشد تا از افزایش تنش‌ها با کشور‌های غربی جلوگیری شود.

وی مدعی شد: با وجود اینکه آژانس حدود دوازده بازرسی در ایران از زمان جنگ با اسرائیل در ژوئن انجام داده، به مهم‌ترین تأسیسات هسته‌ای این کشور یعنی فردو، نطنز و اصفهان که قبلاً توسط آمریکا بمباران شده بودند، دسترسی داده نشده است.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به حملات آمریکا به تأسیسات اتمی ایران، ادعا کرد: حملات، به شدت، به این تأسیسات آسیب زده‌اند و سرنوشت ۴۰۸ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده نزدیک به سطح تسلیحاتی همچنان نامشخص است و این موضوع، نیاز فزاینده‌ای برای از سرگیری بازرسی‌ها ایجاد کرده است و ما باید کار بازرسی‌ها را زودتر از سر می‌گرفتیم.

گروسی گفت که این سازمان سعی دارد روابط پرتلاطم با ایران را با درک متقابل پیش ببرد، اما ایران همچنان باید تعهدات خود را اجرا کند.

وی بدون محکوم کردن اقدام آمریکا در بمباران سایت‌های صلح آمیز هسته‌ای یک کشور عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی، مدعی شد که وقوع جنگ، نمی‌تواند دلیلی بر کاهش همکاری تهران با این نهاد باشد.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که هنوز نیازی به ارجاع ایران به شورای امنیت سازمان ملل، به دلیل توقف بازرسی‌ها نیست، اما همکاری باید به‌طور جدی بهبود یابد.

گروسی گفت: آسیب‌ها گسترده است، اما ارزیابی ما نشان می‌دهد که بیشتر اورانیوم غنی‌شده در سطوح ۶۰ درصد و پایین‌تر، هنوز آنجا هستند. این مواد هنوز موجود هستند و اگرچه ما پایان نهایی برای آنها تعیین نمی‌کنیم، اما واضح است که وجود مواد غنی‌شده در چنین سطح بالایی و نزدیک به سطح تسلیحاتی، منبع نگرانی است.

یک مقام ارشد ایرانی نیز در گفت‌و‌گو با فایننشال تایمز گفت که در تأسیسات هسته‌ای هدف قرار گرفته شده، هیچ فعالیتی صورت نگرفته است.

او به فایننشال تایمز گفت: تصاویر ماهواره‌ای این سایت‌ها را به‌طور مداوم و دقیق رصد می‌کنند، و اگر هر حرکتی رخ داده بود، آژانس به آن واکنش شدیدی نشان می‌داد.

ایران پس از رسیدن به توافق مقدماتی با گروسی در سپتامبر، به کارشناسان آژانس اجازه داد تا برخی بازرسی‌ها را از سر بگیرند. اما قدرت‌های اروپایی همان ماه با بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی به حسن نیت ایران پاسخ دادند.

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران، اعلام کرد که اظهارات متناقض مسئولان آژانس به همکاری ایران و آژانس کمکی نخواهد کرد

ایران اعلام کرده که به عنوان امضاکننده پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، حق غنی‌سازی اورانیوم را دارد. تهران همچنین اعلام کرده است که با وجود اینکه غنی‌سازی اورانیوم را کنار نخواهد گذاشت، آماده است درباره محدودیت‌های احتمالی در این زمینه گفت‌و‌گو کند.

آژانس پیش‌تر گفته بود که حرکات جدیدی در تأسیسات هسته‌ای ایران که دسترسی به آنها ندارد، مشاهده کرده است و نیاز دارد تا مطمئن شود اورانیوم غنی‌شده به جای دیگری منتقل نشده است.

رافائل گروسی پرونده هسته‌ای ایران شورای امنیت آژانس سلاح هسته‌ای
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
