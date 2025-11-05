اهداف سفر قریب الوقوع «محمد بن سلمان» به آمریکا؛ چراغ سبز پنتاگون به معامله اف-۳۵ با عربستان

انتظار میرود چندین توافق در جریان این دیدار مورد بحث قرار گیرد، از جمله توافقهای دفاعی و فناوری، به ویژه در بخش نیمهرساناها. روابط دوجانبه بین واشنگتن و ریاض در ماههای اخیر به طور قابل توجهی عمیقتر شده است.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، مقامهای کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کردند که «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی، در تاریخ ۲۷ آبان ماه (۱۸ نوامبر) برای یک دیدار رسمی کاری با «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، در کاخ سفید حضور خواهد داشت.
انتظار میرود چندین توافق در جریان این دیدار مورد بحث قرار گیرد، از جمله توافقهای دفاعی و فناوری، به ویژه در بخش نیمهرساناها. روابط دوجانبه بین واشنگتن و ریاض در ماههای اخیر به طور قابل توجهی عمیقتر شده است.
این دیدار در شرایطی انجام میشود که ترامپ عربستان سعودی را تحت فشار قرار داده تا به فهرست کشورهایی بپیوندد که به توافقهای «ابراهیم» ملحق شدهاند. در سال ۲۰۲۰، ترامپ با امارات متحده عربی، بحرین، سودان و مراکش برای عادیسازی روابط با اسرائیل به توافق رسید.
عربستان سعودی در نبود گامهای عملی به سوی تشکیل دولت فلسطین، برای پیوستن به این توافقها تردید داشته است.
ترامپ در مصاحبهای با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سیبیاس گفت که معتقد است عربستان سعودی در نهایت به این توافقها خواهد پیوست.
ترامپ و بن سلمان همچنین ممکن است در مورد یک توافق دفاعی بین آمریکا و عربستان گفتوگو کنند. فایننشال تایمز دو هفته پیش گزارش داد که امیدهایی وجود دارد دو کشور بتوانند چنین توافقی را در جریان دیدار بن سلمان امضا کنند.
یک مقام ارشد دولت ترامپ به رویترز گفت: «بحثهایی درباره امضای توافقنامهای در زمان حضور ولیعهد در جریان است، اما جزئیات هنوز نهایی نشده است.»
عربستان سعودی درخواست تضمینهای رسمی از سوی آمریکا برای دفاع از این پادشاهی و دسترسی به تسلیحات پیشرفتهتر آمریکایی را داشته است.
عربستان سعودی یکی از بزرگترین مشتریان تسلیحات آمریکا است و این دو کشور برای دههها بر اساس توافقی که بر اساس آن عربستان نفت تحویل میدهد و واشنگتن امنیت ارائه میکند، روابط مستحکمی داشتهاند.
در جریان سفر ترامپ به ریاض در ماه مه، آمریکا موافقت کرد بسته تسلیحاتی به ارزش نزدیک به ۱۴۲ میلیارد دلار به عربستان بفروشد که شامل سرمایهگذاریهای عمده عربستان در پایگاه صنایع دفاعی آمریکا بود.
جنگندههای اف-۳۵ در راه عربستان
خبرگزاری «رویترز» به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که دولت دونالد ترامپ در حال بررسی درخواست چند میلیارد دلاری عربستان سعودی برای خرید جنگندههای اف-۳۵ است.
این معامله بالقوه میتواند تغییری بزرگ در سیاستهای واشنگتن ایجاد کند، بهطوری که توازن نظامی در خاورمیانه را دگرگون کرده و تعریف آمریکا از حفظ «برتری نظامی کیفی» اسرائیل را به چالش بکشد.
روزنامه رأی الیوم با بازنشر این خبر نوشت: بر اساس گزارشها، عربستان سعودی اوایل سال جاری میلادی درخواست مستقیم خود را به ترامپ ارائه کرده و مدتهاست که به جنگندههای ساخت شرکت لاکهید مارتین علاقهمند است.
پنتاگون اکنون در حال بررسی فروش ۴۸ فروند از این هواپیماهای پیشرفته است، هرچند هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده و مراحل دیگری از جمله تأییدات کابینه، امضای ترامپ و اطلاعرسانی به کنگره باقی مانده است.
بنا بر این گزارش، بخش سیاستگذاری پنتاگون ماهها روی این معامله کار کرده و اکنون موضوع به سطح وزارت جنگ رسیده است.
وزیر جنگ، کاخ سفید و وزارت خارجه هنوز به درخواستها برای اظهار نظر در این خصوص پاسخ ندادهاند.
سخنگوی لاکهید مارتین نیز اعلام کرده که فروشهای نظامی، معاملات بین دولتها هستند و واشنگتن مرجع اصلی تصمیمگیری در این زمینه است.
این در حالی است که واشنگتن فروش تسلیحات به خاورمیانه را بهگونهای مدیریت میکند که برتری نظامی اسرائیل حفظ شود؛ به این معنا که تلآویو به سلاحهای آمریکایی پیشرفتهتری نسبت به کشورهای عربی منطقه دسترسی داشته باشد.
جنگنده اف-۳۵ با فناوری پنهانکاری که آن را از دید رادارهای دشمن مخفی میکند، پیشرفتهترین جنگنده جهان محسوب میشود.
اسرائیل نزدیک به یک دهه است که این هواپیما را در اختیار دارد و تنها طرف حاضر در خاورمیانه است که دارای این سیستم تسلیحاتی است.
عربستان سعودی که بزرگترین خریدار تسلیحات آمریکایی است، سالهاست در پی دستیابی به این جنگندهها برای نوسازی نیروی هوایی خود و مقابله با تهدیدات منطقهای بوده است.
تلاش جدید عربستان برای خرید دو اسکادران از این هواپیماها، همزمان با ابراز تمایل دولت ترامپ برای تعمیق همکاریهای دفاعی با ریاض صورت میگیرد.
نیروی هوایی سعودی هماکنون ترکیبی از جنگندههای بوئینگ، اف-۱۵، تورنادو اروپایی و تایفون را در اختیار دارد.
طبق گزارش رویترز، موضوع اف-۳۵ با تلاشهای دیپلماتیک گستردهتری نیز گره خورده است؛ بهطوری که دولت بایدن پیشتر بررسی فروش این جنگندهها به عربستان را در قالب توافقی جامع شامل عادیسازی روابط ریاض با اسرائیل آغاز کرده بود، اما این تلاشها در نهایت ناکام ماند.
ترامپ از زمان بازگشت به قدرت، فروش تسلیحات به عربستان را در اولویت قرار داده است. در ماه مه، آمریکا با فروش تسلیحاتی به ارزش حدود ۱۴۲ میلیارد دلار به عربستان موافقت کرد؛ معاملهای که کاخ سفید آن را «بزرگترین توافق همکاری دفاعی» تاریخ واشنگتن توصیف کرد.
این معامله احتمالی در حالی مطرح شده که عربستان در چارچوب «چشمانداز ۲۰۲۳» محمد بن سلمان، بهدنبال برنامههای بلندپروازانه اقتصادی و نظامی است. ریاض در سالهای اخیر تلاش کرده تا ضمن حفظ روابط امنیتی دیرینه با واشنگتن، در شراکتهای دفاعی خود تنوع ایجاد کند.
از طرف دیگر منابع آشنا با مذاکرات پیش از این به وال استریت ژورنال گفته بودند که توافقی برای اجازه صادرات تراشههای نیمهرسانای پیشرفته توسط شرکتهای آمریکایی به عربستان سعودی در آسته نهایی شدن است.
هفته گذشته، «هوماین» عربستان سعودی و «کوالکام تکنولوژیز» آمریکا از توافق تاریخی خبر دادند که هدف آن قرار دادن این پادشاهی به عنوان یک قطب جهانی هوش مصنوعی است. این اطلاعیه، در حاشیه نهمین اجلاس «ابتکار سرمایهگذاری آینده» در ریاض منتشر شد و بر اساس مشارکتی است که برای اولین بار در طول مجمع سرمایهگذاری عربستان و آمریکا در ماه مه و در جریان سفر ترامپ به عربستان، آشکار شده بود.
بر اساس بیانیه مشترک منتشر شده، این همکاری جدید، خدمات استنتاج هوش مصنوعی جهانی را از طریق آنچه که شرکتها اولین پلتفرم ترکیبی هوش مصنوعی کاملاً بهینهشده از لبه تا ابر در جهان توصیف کردند، ارائه خواهد داد.
به گزارش تابناک، در بررسی مشارکت استراتژیک مدرن بین آمریکا و عربستان سعودی، اغلب به دیدار ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود، با فرانکلین دی. روزولت، رئیسجمهور آمریکا در ۱۴ فوریه ۱۹۴۵ اشاره میشود.
در آن دیدار تاریخی، دو رئیسدولت بر روی ناو یو. اس. اس. کویینسی نیروی دریایی آمریکا در دریاچه بزرگ کانال سوئز نشستند و با یکدیگر تبادل نظر کردند. از آن زمان تاکنون، دانشگاهیان، پژوهشگران، متخصصان رسانه، سیاستگذاران و متخصصان امور خارجه از هر طیفی، آن دیدار را «تاریخی» خواندهاند.