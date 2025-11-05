میلی صفحه خبر لوگو بالا
افت ۲۱ هزار واحدی شاخص بورس

شاخص کل بورس با ریزش ۲۱ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۳ میلیون و ۲۰۲ هزار واحد رسید.
افت ۲۱ هزار واحدی شاخص بورس

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس با ریزش ۲۱ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۳ میلیون و ۲۰۲ هزار واحد رسید.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
0
پاسخ
چرا
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
3
پاسخ
من تو بورس هنوز حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد تو یک سری سهم ها ضرر دارم ولی شاخص سازهام تو سود رفتن . بورس دستکاری یعنی این
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
0
پاسخ
همین پورتفو وهمین تعداد سهم را با بیش از 5سال که بیشتر از دو سوم در ضرر هستیم با همین اردیبهشت مقایسه کردیم باز یک سوم کمتره چرا چون فقط شاخص دستکاری شده خدا را خوش نمیاد نکنید با عرضه اولیه ها شاخص را بالا نبرید ما بی سواد نیستیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
1
پاسخ
چرا پول تزریق نمیکنید چرا این بساط سکه فروشی جمع نمیشه با چه زبانی طلا ها را باید جمع کرد نه تبدیل به سکه کرد فروخت چه سودی داره جز ذخیره تو خونه ها وبی ارزش کردن پول ملی
هنوز یاد نگرفتید از کشورها چرا چند تن طلا میفروشن تو اوج تبدیل به دلار میکنند میزنند به زخم تولید واقتصاد اینجا تبدیل به سکه میشه که چی بشه اقا پول ملی را بی ارزشتر نکنید که باعث تورم وگرانی بیشتر میشه
افت ۲۱ هزار واحدی شاخص بورس
