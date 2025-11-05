\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0641\u0648\u062a\u0633\u0627\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06af\u0631\u0648\u0647 D \u0647\u062c\u062f\u0647\u0645\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u062c\u0627\u0645 \u0645\u0644\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0633\u06cc\u0627 \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u06f7 \u062a\u0627 \u06f1\u06f8 \u0628\u0647\u0645\u0646 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u062f\u0631 \u0627\u0646\u062f\u0648\u0646\u0632\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f\u060c \u0628\u0627 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0639\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0645\u0627\u0644\u0632\u06cc \u0647\u0645\u06af\u0631\u0648\u0647 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u00a0\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06f1\u06f3 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u062a\u0648\u0627\u0646\u0633\u062a\u0647 \u062c\u0627\u0645 \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0627\u0644\u0627\u06cc \u0633\u0631 \u0628\u0628\u0631\u062f.