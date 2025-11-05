تکذیب شایعه لغو بازی استقلال خوزستان و پرسپولیس

به گزارش تابناک به نقل از فوتبالی؛ کیوان بابادی مدیر عامل استقلال خوزستان در مورد شرایط بحرانی این باشگاه از لحاظ مالی و اعتصاب بازیکنان گفت: با تمام قدرت مقابل پرسپولیس بازی خواهیم کرد، به بازیکنان حق می‌دهم، سه ماه است که دریافتی نداشته‌اند، یک ریال تا الان به بازیکنان پرداختی نداشته‌ایم، من مدیرعامل تیم هستم مالک تیم نیستم.

باشگاه و بازیکنان اجازه ندارند که بگویاعتصند بازی نمی‌کنیم، متاسفانه کارخانه که مالک تیم است، دچار مشکلات عظیمی است.

یک هفته است تمرین نکرده‌ایم، بودجه کل تیم ما ۱۶۰ میلیارد تومان است.