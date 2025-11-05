میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قالیباف به پاکستان رفت

رئیس مجلس شورای اسلامی به دعوت رسمی رئیس مجلس ملی پاکستان، دقایقی قبل عازم اسلام آباد شد.
کد خبر: ۱۳۳۸۳۹۲
| |
53 بازدید

قالیباف به پاکستان رفت

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه( ۱۴ آبان ماه) به دعوت «ایاز صادق» رئیس مجلس ملی پاکستان و در راس هیاتی از نمایندگان مجلس، عازم اسلام‌آباد پایتخت این کشور شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رئیس مجلس شورای اسلامی در این سفر با رئیس و نمایندگان مجلس ملی و مجلس سنای پاکستان گفت و گو خواهد کرد. همچنین دیدار و رایزنی با مقامات ارشد سیاسی از جمله نخست وزیر پاکستان در دستور کار وی در این سفر است.

سفر به ۲ شهر مهم لاهور و کراچی به‌عنوان مراکز فرهنگی و اقتصادی پاکستان و دیدار با نخبگان فرهنگی، مذهبی، تجار و بازرگانان پاکستان نیز از جمله برنامه های سفر رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان به کشور دوست و همسایه پاکستان اعلام شده است.

تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان از جمله فداحسین مالکی، محمدنور دهانی و رحمدل بامری، مهرداد گودرزند و فضل الله رنجبر، رئیس مجلس شورای اسلامی را در این سفر همراهی می‌کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی، توسعه روابط پارلمانی را از اهداف سفرش به پاکستان عنوان و اظهار کرد: در این سفر، دیدارهایی با مسئولان دولت پاکستان خواهیم داشت که محور اصلی مذاکرات، مباحث اقتصادی است.

وی ادامه داد: یکی از کارهای مهم ما در این سفر هماهنگی‌ها و توسعه روابط پارلمانی است به همین دلیل در این سفر جمعی از نمایندگان و اعضای گروه دوستی ایران پاکستان همراهی می‌کنند.

قالیباف با اشاره به ارتباطات پارلمانی ایران و پاکستان، گفت: این سفر بعد از جنگ ۱۲ روزه انجام می‌شود. در آن ایام پارلمان، دولت و مردم پاکستان مواضع شفاف و روشنی در حمایت از جمهوری اسلامی ایران داشتند که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی با بیان اینکه این سفر فرصتی برای توسعه روابط اقتصادی گفت: توافقاتی را که در آخرین سفر رییس جمهور انجام شده است پیگیری می‌کنیم.

قالیباف با بیان اینکه ایران و پاکستان پیوند فرهنگی دارند، گفت: این پیوند در حوزه سیاسی و منطقه‌ای و مرزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس مجلس با اشاره به شرایط منطقه گفت: متاسفانه منطقه به دلیل دخالت قدرت‌های خارج از منطقه و در راس آن آمریکا، با تنش‌های زیادی درگیر است. در این بخش نیازمند همکاری ها، هماهنگی ها و همفکری بیشتر با کشور پاکستان هستیم.

وی با بیان اینکه مسائل امنیتی و سیاسی مورد توجه ایران و پاکستان است، گفت: یکی از موضوعات مهمی که باید مورد توجه کشورهای اسلامی قرار گیرد، مسئله رژیم صهیونیستی است که با حمایت آمریکا به‌طور علنی به کشورهای اسلامی تجاوز می‌کند و دست از تجاوزها برنداشته است. این مسئله باید دغدغه مشترک همه کشورهای منطقه باشد.

قالیباف در پایان گفت: امیدوارم این سفر بتواند در مسائل امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی موثر باشد.

جمهوری اسلامی پاکستان، پرجمعیت‌ترین کشور در میان همسایگان ایران است و حجم تجارت دو کشور از مرز سه میلیارد دلار عبور کرده و طرفین مصمم هستند با هدف‌گذاری دقیق و رفع موانع موجود، حجم این مبادلات را به ۱۰میلیارد دلار افزایش دهند.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ایاز صادق پاکستان سفر به پاکستان کشور همسایه خبر فوری
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رئیس مجلس: حدود ۱۲ هزار قانون خلاصه می‌شود
دردیدار قالیباف با رئیس مجلس آذربایجان چه گذشت؟
پزشکیان به پاکستان می‌رود
سفر احتمالی ترامپ به همسایگی ایران
حضور قالیباف در نمایشگاه بین‌المللی کتاب+عکس
قالیباف: در سال جدید هر ماه کالابرگ الکترونیکی توزیع می‌شود
رئیس مجلس: جبهه انقلاب دوقطبی بر سر مذاکره ایجاد نکند
پیام کلیدی سفر پزشکیان به پاکستان
قالیباف: ٨۵٠٠ قانون در کشور منسوخ می‌شود
قالیباف: تحجر ما را به جهنم انحراف از اسلام می‌برد
قالیباف: به دنبال حل مشکلات اقتصادی هستیم
قالیباف، اهداف سفر به آذربایجان را تشریح کرد
تصویر مسجد الحرام از کابین خلبانی قالیباف
قالیباف: مجلس به دنبال مچ گیری نیست
دیدار قالیباف با رئیس‌مجلس اعلای اتیوپی
حواشی دومین روز سفر رئیس جمهور به پاکستان
نام یکی از خیابان‌های اسلام‌آباد به «ایران» تغییر یافت
رئیسی پاکستان را به مقصد سریلانکا ترک کرد
تعاملات اقتصادی با پاکستان به ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد
تعطیل رسمی شهر «کراچی» به مناسبت سفر رئیسی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۸ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۷۰ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۱۱ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۱۰۰ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۵ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۸ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
اتفاقی که نشان می‌دهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۴۷ نظر)
پیام صوتی پژمان جمشیدی از کانادا درباره پرونده‌اش  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005cAy
tabnak.ir/005cAy