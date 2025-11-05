قالیباف به پاکستان رفت

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه( ۱۴ آبان ماه) به دعوت «ایاز صادق» رئیس مجلس ملی پاکستان و در راس هیاتی از نمایندگان مجلس، عازم اسلامآباد پایتخت این کشور شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رئیس مجلس شورای اسلامی در این سفر با رئیس و نمایندگان مجلس ملی و مجلس سنای پاکستان گفت و گو خواهد کرد. همچنین دیدار و رایزنی با مقامات ارشد سیاسی از جمله نخست وزیر پاکستان در دستور کار وی در این سفر است.
سفر به ۲ شهر مهم لاهور و کراچی بهعنوان مراکز فرهنگی و اقتصادی پاکستان و دیدار با نخبگان فرهنگی، مذهبی، تجار و بازرگانان پاکستان نیز از جمله برنامه های سفر رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان به کشور دوست و همسایه پاکستان اعلام شده است.
تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان از جمله فداحسین مالکی، محمدنور دهانی و رحمدل بامری، مهرداد گودرزند و فضل الله رنجبر، رئیس مجلس شورای اسلامی را در این سفر همراهی میکنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی، توسعه روابط پارلمانی را از اهداف سفرش به پاکستان عنوان و اظهار کرد: در این سفر، دیدارهایی با مسئولان دولت پاکستان خواهیم داشت که محور اصلی مذاکرات، مباحث اقتصادی است.
وی ادامه داد: یکی از کارهای مهم ما در این سفر هماهنگیها و توسعه روابط پارلمانی است به همین دلیل در این سفر جمعی از نمایندگان و اعضای گروه دوستی ایران پاکستان همراهی میکنند.
قالیباف با اشاره به ارتباطات پارلمانی ایران و پاکستان، گفت: این سفر بعد از جنگ ۱۲ روزه انجام میشود. در آن ایام پارلمان، دولت و مردم پاکستان مواضع شفاف و روشنی در حمایت از جمهوری اسلامی ایران داشتند که جای تقدیر و تشکر دارد.
وی با بیان اینکه این سفر فرصتی برای توسعه روابط اقتصادی گفت: توافقاتی را که در آخرین سفر رییس جمهور انجام شده است پیگیری میکنیم.
قالیباف با بیان اینکه ایران و پاکستان پیوند فرهنگی دارند، گفت: این پیوند در حوزه سیاسی و منطقهای و مرزی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رئیس مجلس با اشاره به شرایط منطقه گفت: متاسفانه منطقه به دلیل دخالت قدرتهای خارج از منطقه و در راس آن آمریکا، با تنشهای زیادی درگیر است. در این بخش نیازمند همکاری ها، هماهنگی ها و همفکری بیشتر با کشور پاکستان هستیم.
وی با بیان اینکه مسائل امنیتی و سیاسی مورد توجه ایران و پاکستان است، گفت: یکی از موضوعات مهمی که باید مورد توجه کشورهای اسلامی قرار گیرد، مسئله رژیم صهیونیستی است که با حمایت آمریکا بهطور علنی به کشورهای اسلامی تجاوز میکند و دست از تجاوزها برنداشته است. این مسئله باید دغدغه مشترک همه کشورهای منطقه باشد.
قالیباف در پایان گفت: امیدوارم این سفر بتواند در مسائل امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی موثر باشد.
جمهوری اسلامی پاکستان، پرجمعیتترین کشور در میان همسایگان ایران است و حجم تجارت دو کشور از مرز سه میلیارد دلار عبور کرده و طرفین مصمم هستند با هدفگذاری دقیق و رفع موانع موجود، حجم این مبادلات را به ۱۰میلیارد دلار افزایش دهند.