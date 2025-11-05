قالیباف به پاکستان رفت

رئیس مجلس شورای اسلامی به دعوت رسمی رئیس مجلس ملی پاکستان، دقایقی قبل عازم اسلام آباد شد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه( ۱۴ آبان ماه) به دعوت «ایاز صادق» رئیس مجلس ملی پاکستان و در راس هیاتی از نمایندگان مجلس، عازم اسلام‌آباد پایتخت این کشور شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رئیس مجلس شورای اسلامی در این سفر با رئیس و نمایندگان مجلس ملی و مجلس سنای پاکستان گفت و گو خواهد کرد. همچنین دیدار و رایزنی با مقامات ارشد سیاسی از جمله نخست وزیر پاکستان در دستور کار وی در این سفر است.

سفر به ۲ شهر مهم لاهور و کراچی به‌عنوان مراکز فرهنگی و اقتصادی پاکستان و دیدار با نخبگان فرهنگی، مذهبی، تجار و بازرگانان پاکستان نیز از جمله برنامه های سفر رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان به کشور دوست و همسایه پاکستان اعلام شده است.

تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان از جمله فداحسین مالکی، محمدنور دهانی و رحمدل بامری، مهرداد گودرزند و فضل الله رنجبر، رئیس مجلس شورای اسلامی را در این سفر همراهی می‌کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی، توسعه روابط پارلمانی را از اهداف سفرش به پاکستان عنوان و اظهار کرد: در این سفر، دیدارهایی با مسئولان دولت پاکستان خواهیم داشت که محور اصلی مذاکرات، مباحث اقتصادی است.

وی ادامه داد: یکی از کارهای مهم ما در این سفر هماهنگی‌ها و توسعه روابط پارلمانی است به همین دلیل در این سفر جمعی از نمایندگان و اعضای گروه دوستی ایران پاکستان همراهی می‌کنند.

قالیباف با اشاره به ارتباطات پارلمانی ایران و پاکستان، گفت: این سفر بعد از جنگ ۱۲ روزه انجام می‌شود. در آن ایام پارلمان، دولت و مردم پاکستان مواضع شفاف و روشنی در حمایت از جمهوری اسلامی ایران داشتند که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی با بیان اینکه این سفر فرصتی برای توسعه روابط اقتصادی گفت: توافقاتی را که در آخرین سفر رییس جمهور انجام شده است پیگیری می‌کنیم.

قالیباف با بیان اینکه ایران و پاکستان پیوند فرهنگی دارند، گفت: این پیوند در حوزه سیاسی و منطقه‌ای و مرزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس مجلس با اشاره به شرایط منطقه گفت: متاسفانه منطقه به دلیل دخالت قدرت‌های خارج از منطقه و در راس آن آمریکا، با تنش‌های زیادی درگیر است. در این بخش نیازمند همکاری ها، هماهنگی ها و همفکری بیشتر با کشور پاکستان هستیم.

وی با بیان اینکه مسائل امنیتی و سیاسی مورد توجه ایران و پاکستان است، گفت: یکی از موضوعات مهمی که باید مورد توجه کشورهای اسلامی قرار گیرد، مسئله رژیم صهیونیستی است که با حمایت آمریکا به‌طور علنی به کشورهای اسلامی تجاوز می‌کند و دست از تجاوزها برنداشته است. این مسئله باید دغدغه مشترک همه کشورهای منطقه باشد.

قالیباف در پایان گفت: امیدوارم این سفر بتواند در مسائل امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی موثر باشد.

جمهوری اسلامی پاکستان، پرجمعیت‌ترین کشور در میان همسایگان ایران است و حجم تجارت دو کشور از مرز سه میلیارد دلار عبور کرده و طرفین مصمم هستند با هدف‌گذاری دقیق و رفع موانع موجود، حجم این مبادلات را به ۱۰میلیارد دلار افزایش دهند.