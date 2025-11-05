میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیام ۴ کلمه‌ای ممدانی برای ترامپ

شهردار جدید نیویورک در سخنرانی پیروزی خود خطاب به رئیس‌جمهور آمریکا تاکید کرد «نیویورک شهری است که دوباره متولد شده است.»
کد خبر: ۱۳۳۸۳۸۹
| |
981 بازدید
|
۱
پیام ۴ کلمه‌ای ممدانی برای ترامپ

«زهران ممدانی» شهردار منتخب شهر نیویورک در طول سخنرانی پیروزی خود به‌طور مستقیم خطاب به «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا صحبت کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، او در میان تشویق‌های کرکننده گفت: دونالد ترامپ، چون می‌دانم که تماشا می‌کنی. چهار کلمه برای تو: صدا را زیاد کن.

ممدانی هدف اصلی ترامپ بوده است در صحبت‌های خود قول داد که از مهاجران محافظت کند و گفت: نیویورک شهری از مهاجران، شهری ساخته شده توسط مهاجران و از امشب، به رهبری مهاجران باقی خواهد ماند.

او که متولد اوگانداست در میان تشویق حضار افزود: پس حرف من را بشنوید! رئیس جمهور ترامپ، وقتی این را می‌گویم؛ برای رسیدن به هر یک از ما باید از میان همه ما عبور کنید.

ترامپ که تهدید کرده بود در صورت پیروزی ممدانی، بودجه فدرال به شهر نیویورک را کاهش خواهد داد در طول سخنرانی ممدانی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «... و این‌طور شروع می‌شود!»

شهردار منتخب نیویورک پس از تشکر از داوطلبانی که به گفته او «این کارزار را به نیرویی توقف‌ناپذیر تبدیل کردند» گفت: ما نفس خود را بیش از آنچه بدانیم، حبس کرده‌ایم. ما آن را در انتظار شکست حبس کرده‌ایم. حبس کرده‌ایم، زیرا نمی‌توانستیم نفس بکشیم. به لطف همه کسانی که اینقدر فداکاری کردند، ما اکنون در هوای شهری نفس می‌کشیم که دوباره متولد شده است.

او در ادامه از وعده‌های انتخاباتی خود برای ثابت نگه داشتن اجاره بها برای بیش از ۲ میلیون مستاجر در نیویورک، رایگان کردن اتوبوس‌ها و ارائه مراقبت‌های بهداشتی همگانی برای کودکان صحبت کرد و آن را «بلندپروازانه‌ترین دستور کار برای مقابله با بحران هزینه زندگی» در شهر نامید.

ممدانی با تاکید بر اینکه «امید همچنان زنده است» افزود: سال‌ها بعد، تنها حسرت ما باید این باشد که رسیدن این روز چقدر طول کشید. این عصر جدید، عصر پیشرفت بی‌وقفه خواهد بود.

وی همچنین تاکید کرد که «ما یک سلسله سیاسی را سرنگون کرده‌ایم».

او علاوه‌ براین به شهردارد سابق نیویورک اشاره کرد و گفت: برای «اندرو کومو» در زندگی خصوصی بهترین‌ها را آرزو می‌کنم. امشب آخرین باری خواهد بود که نام او را بر زبان می‌آورم، زیرا صفحه‌ای از سیاستی را ورق می‌زنیم که بسیاری را کنار می‌گذارد و فقط به تعداد کمی پاسخ می‌دهد.

ممدانی سخنرانی پیروزی خود را با نقل قولی از «یوجین وی. دبس» ادامه داد و تصریح کرد: ممکن است خورشید امروز بر فراز شهر ما غروب کرده باشد، اما همان‌طور که یوجین دبس زمانی گفته بود، «من می‌توانم طلوع روز بهتری را برای بشریت ببینم.»

زهران ممدانی همچنین گفت: سیاست دیگر چیزی نیست که به ما تحمیل شود، اکنون چیزی است که ما آن را انجام می‌دهیم. و نیویورک، دیگر شهری نخواهد بود که در آن بتوان با ترویج اسلام‌هراسی در انتخابات پیروز شد.

او افزود: من با وجود تمام تلاش‌هایم برای بزرگ شدن، هنوز جوان هستم. من مسلمان هستم. من یک سوسیالیست دموکرات هستم. و از همه بدتر، بابت هیچ یک از این‌ها عذرخواهی نمی‌کنم.
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
زهران ممدانی ترامپ پیروزی انتخابات شهردار شهرداری نیویورک آمریکا سخنرانی
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ درباره حضور در انتخابات آتی سکوت کرد
اعلام زمان سخنرانی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل
شکست سنگین ترامپ، حامی فلسطین شهردار نیویورک
نتایج نهایی انتخابات ۳۱ مارس ترکیه اعلام شد
واکنش ترامپ به دادگاه رئیس پیشین کارزار انتخاباتی خود
رای‌دهندگان آمریکایی تمایلی به دور دوم ریاست جمهوری ترامپ ندارند
اولین نامزد مسلمان؛ شهردار نیویورک‌ شد
ترامپ، بار دیگر خودش را محور جهان کرد
نتایج انتخابات شهرداری نیویورک
دروغگویی ترامپ در سخنرانی سالانه لو رفت
فکر نمی‌کنم آمریکا از برجام خارج شود / اصلاحیه‌ای به برجام انجام نخواهد شد / واکنش ایران به نقض برجام توسط آمریکا به عملکرد اروپا بستگی دارد / نطق ترامپ بر خلاف بند 29 برجام است
احتمال حذف ترامپ از رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۴
تبریک تلفنی پوتین به اردوغان
انتخابات آمریکا؛ "بتو اورورک" از تگزاس مقابل ترامپ می‌ایستد
اساسنامه جدید فدراسیون‌ها؛ شهردار هم عضو مجامع شد!
شهردار نیویورک زیر برف رفت
لحظات زد و خورد حین سخنرانی اردوغان
رئیس کمپین انتخاباتی ترامپ با مجازات ۲۰ سال زندان روبرو است
درخواست ایرانیان از شهردار نیویورک
تجارت پرسودی بنام فروش تراكم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
1
4
پاسخ
چه آدم باحالیه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۸ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۷۳ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۱۱ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۱۰۰ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۵ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۸ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
اتفاقی که نشان می‌دهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۴۷ نظر)
پیام صوتی پژمان جمشیدی از کانادا درباره پرونده‌اش  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005cAv
tabnak.ir/005cAv