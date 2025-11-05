«زهران ممدانی» شهردار منتخب شهر نیویورک در طول سخنرانی پیروزی خود به‌طور مستقیم خطاب به «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا صحبت کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، او در میان تشویق‌های کرکننده گفت: دونالد ترامپ، چون می‌دانم که تماشا می‌کنی. چهار کلمه برای تو: صدا را زیاد کن.

ممدانی هدف اصلی ترامپ بوده است در صحبت‌های خود قول داد که از مهاجران محافظت کند و گفت: نیویورک شهری از مهاجران، شهری ساخته شده توسط مهاجران و از امشب، به رهبری مهاجران باقی خواهد ماند.

او که متولد اوگانداست در میان تشویق حضار افزود: پس حرف من را بشنوید! رئیس جمهور ترامپ، وقتی این را می‌گویم؛ برای رسیدن به هر یک از ما باید از میان همه ما عبور کنید.

ترامپ که تهدید کرده بود در صورت پیروزی ممدانی، بودجه فدرال به شهر نیویورک را کاهش خواهد داد در طول سخنرانی ممدانی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «... و این‌طور شروع می‌شود!»

شهردار منتخب نیویورک پس از تشکر از داوطلبانی که به گفته او «این کارزار را به نیرویی توقف‌ناپذیر تبدیل کردند» گفت: ما نفس خود را بیش از آنچه بدانیم، حبس کرده‌ایم. ما آن را در انتظار شکست حبس کرده‌ایم. حبس کرده‌ایم، زیرا نمی‌توانستیم نفس بکشیم. به لطف همه کسانی که اینقدر فداکاری کردند، ما اکنون در هوای شهری نفس می‌کشیم که دوباره متولد شده است.

او در ادامه از وعده‌های انتخاباتی خود برای ثابت نگه داشتن اجاره بها برای بیش از ۲ میلیون مستاجر در نیویورک، رایگان کردن اتوبوس‌ها و ارائه مراقبت‌های بهداشتی همگانی برای کودکان صحبت کرد و آن را «بلندپروازانه‌ترین دستور کار برای مقابله با بحران هزینه زندگی» در شهر نامید.

ممدانی با تاکید بر اینکه «امید همچنان زنده است» افزود: سال‌ها بعد، تنها حسرت ما باید این باشد که رسیدن این روز چقدر طول کشید. این عصر جدید، عصر پیشرفت بی‌وقفه خواهد بود.

وی همچنین تاکید کرد که «ما یک سلسله سیاسی را سرنگون کرده‌ایم».

او علاوه‌ براین به شهردارد سابق نیویورک اشاره کرد و گفت: برای «اندرو کومو» در زندگی خصوصی بهترین‌ها را آرزو می‌کنم. امشب آخرین باری خواهد بود که نام او را بر زبان می‌آورم، زیرا صفحه‌ای از سیاستی را ورق می‌زنیم که بسیاری را کنار می‌گذارد و فقط به تعداد کمی پاسخ می‌دهد.

ممدانی سخنرانی پیروزی خود را با نقل قولی از «یوجین وی. دبس» ادامه داد و تصریح کرد: ممکن است خورشید امروز بر فراز شهر ما غروب کرده باشد، اما همان‌طور که یوجین دبس زمانی گفته بود، «من می‌توانم طلوع روز بهتری را برای بشریت ببینم.»

زهران ممدانی همچنین گفت: سیاست دیگر چیزی نیست که به ما تحمیل شود، اکنون چیزی است که ما آن را انجام می‌دهیم. و نیویورک، دیگر شهری نخواهد بود که در آن بتوان با ترویج اسلام‌هراسی در انتخابات پیروز شد.

او افزود: من با وجود تمام تلاش‌هایم برای بزرگ شدن، هنوز جوان هستم. من مسلمان هستم. من یک سوسیالیست دموکرات هستم. و از همه بدتر، بابت هیچ یک از این‌ها عذرخواهی نمی‌کنم.

