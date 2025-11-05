خریداران بورس عقب نشستند!

بورس تهران در معاملات امروز چهارشنبه ۱۴ آبان با غلبه فروشندگان بر خریداران، قرمزپوش شد و شاخص کل بیش از ۳۵ هزار واحد افت کرد. هم‌زمان شاخص هم‌وزن هم با کاهش بیش از ۶۵۰۰ واحدی، از تداوم ضعف تقاضا در کلیت بازار حکایت دارد.

بازار سهام در معاملات امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴، برخلاف روزهای گذشته با فضایی منفی آغاز شد و بسیاری از نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز در مدار نزولی قرار گرفتند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، شاخص کل بورس تا لحظه تنظیم این گزارش با افت ۳۵ هزار و ۹۳۴ واحدی در سطح ۳ میلیون و ۱۸۸ هزار واحد ایستاد. همچنین شاخص هم‌وزن که نمایانگر وضعیت کلی‌تر بازار است، بیش از ۶ هزار و ۵۵۹ واحد کاهش یافت و به محدوده ۹۲۲ هزار واحد رسید. این افت هم‌زمان با افزایش عرضه در اغلب گروه‌ها، از جمله خودرویی، بانکی و پالایشی رقم خورد.

در جریان معاملات امروز بیش از ۲۳۲ هزار و ۸۰۰ معامله انجام شد و ارزش کل معاملات به حدود ۴۷ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان رسید؛ رقمی که با وجود حجم بالای دادوستد، نتوانست از شدت فشار فروش بکاهد. به نظر می‌رسد افزایش نااطمینانی نسبت به تصمیمات اقتصادی دولت و وضعیت نرخ ارز در روزهای اخیر، بر رفتار معامله‌گران تأثیر گذاشته است.

بسیاری از فعالان بازار ترجیح داده‌اند در وضعیت فعلی از خریدهای سنگین خودداری کنند و منتظر شفاف‌تر شدن شرایط بمانند.

در میان نمادها، گروه‌های پتروشیمی، فلزی و معدنی نیز با افت قیمت روبه‌رو شدند، در حالی که برخی تک‌نمادهای کوچک در صنایع غذایی و دارویی با تقاضای جزئی همراه بودند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که نقدینگی تازه‌ای وارد بازار نشود و چشم‌انداز اقتصادی روشن‌تر نگردد، احتمال تداوم نوسان‌های منفی وجود دارد.

از سوی دیگر، فشار فروش در آخرین روز کاری هفته، در کنار افت ارزش معاملات حقیقی، باعث شده فضای بازار سنگین‌تر از روزهای قبل باشد.

در مجموع، بورس امروز در حالی به کار خود ادامه می‌دهد که فعالان بازار بیش از هر چیز در انتظار سیگنال‌های سیاسی و اقتصادی جدید هستند؛ سیگنال‌هایی که بتواند اعتماد از دست‌رفته سرمایه‌گذاران را بازگرداند و مسیر شاخص را دوباره صعودی کند.