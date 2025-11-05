بنزین سوپر وارداتی در راه است

محمد نظیفی مدیرعامل بورس انرژی در مورد خبر پذیرش محصول دو شرکت عرضه کننده بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی، گفت: بله از بین شرکت‌های وارد کننده بنزین سوپر، دو شرکت درخواست پذیرش در بورس انرژی دادند و پذیرفته شدند که محموله خود را در بورس انرژی عرضه کنند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مدیرعامل بورس انرژی همچنین گفت: محصولات بنزین وارداتی سوپر این دو شرکت پذیرش شده و به محض وارد به محض آماده شدن، در تابلوی بورس انرژی عرضه می‌شود.

وی در مورد اینکه چه زمانی بنزین سوپر وارد بورس انرژی می‌شود، گفت: کمتر از دو هفته آینده انجام خواهد شد.مدیرعامل بورس انرژی در مورد قیمت پایه بنزین سوپر وارداتی گفت: قیمت در روزی که در تابلو عرضه شود، هنگام ارسال، یک نرخ مبنایی خواهد داشت، اما بعد از آن در فرایند عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و ما هم باید ببینیم که رفتار بازار چگونه خواهد بود و قیمت چگونه تصحیح خواهد شد.