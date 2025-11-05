میلی صفحه خبر لوگو بالا
بنزین سوپر وارداتی در راه است

به گفته مدیرعامل بورس انرژی، بنزین سوپر وارداتی تا دو هفته دیگر در تابلوی بورس انرژی کشور عرضه می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۸۳۷۶
| |
423 بازدید
بنزین سوپر وارداتی در راه است

محمد نظیفی مدیرعامل بورس انرژی در مورد خبر پذیرش محصول دو شرکت عرضه کننده بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی، گفت: بله از بین شرکت‌های وارد کننده بنزین سوپر، دو شرکت درخواست پذیرش در بورس انرژی دادند و پذیرفته شدند که محموله خود را در بورس انرژی عرضه کنند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مدیرعامل بورس انرژی همچنین گفت: محصولات بنزین وارداتی سوپر این دو شرکت پذیرش شده و به محض وارد به محض آماده شدن، در تابلوی بورس انرژی عرضه می‌شود.

وی در مورد اینکه چه زمانی بنزین سوپر وارد بورس انرژی می‌شود، گفت: کمتر از دو هفته آینده انجام خواهد شد.مدیرعامل بورس انرژی در مورد قیمت پایه بنزین سوپر وارداتی گفت: قیمت در روزی که در تابلو عرضه شود، هنگام ارسال، یک نرخ مبنایی خواهد داشت، اما بعد از آن در فرایند عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و ما هم باید ببینیم که رفتار بازار چگونه خواهد بود و قیمت چگونه تصحیح خواهد شد.

