تصادف مرگبار در بزرگراه امام علی

به گزارش تابناک؛ جلال ملکی در جزئیات بیشتر گفت: ساعت ۱:۰۳ بامداد امروز حادثه تصادف در بزرگراه امام علی (ع)، مسیر شمال به جنوب، نرسیده به بزرگراه شهید محلاتی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله سه ایستگاه آتشنشانی از دو مسیر مختلف به محل اعزام شدند.
وی افزود: آتشنشانان در محل مشاهده کردند یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با چهار سرنشین به دلایل نامشخصی از مسیر خود منحرف شده و به شدت با پایههای پل کنار بزرگراه برخورد کرده است.
به گفته ملکی، هنگام رسیدن نیروهای آتشنشانی، یک خانم حدود ۲۴ ساله بیرون از خودرو قرار داشت که احتمالاً به بیرون پرت شده یا توسط افراد حاضر به بیرون منتقل شده بود و سه مرد دیگر در خودرو محبوس بودند.
سخنگوی آتشنشانی تهران ادامه داد: آتشنشانان بلافاصله عملیات ایمنسازی و رهاسازی را آغاز کردند و هر سه مرد را از خودرو خارج کردند. به تأیید عوامل اورژانس، دو مرد که در صندلیهای جلو قرار داشتند در محل جان خود را از دست داده بودند و سرنشین عقب نیز مصدوم شد.
ملکی گفت: در این حادثه دو نفر جان باختند و دو نفر دیگر مصدوم شدند. خودرو و محل حادثه برای بررسیهای بیشتر تحویل عوامل راهور شد و عملیات در ساعت ۲:۰۴ بامداد به پایان رسید.