سفیر ونزوئلا در تهران: رفتار آمریکا هالیوودی است

سفیر ونزوئلا در تهران با تأکید بر بی‌اعتمادی کشورش به آمریکا، اعلام کرد که دولت مادورو ضمن تأکید بر دیپلماسی، در عین حال آماده دفاع است و در عملیات‌های اخیر نیروی هوایی، چندین هواپیمای حامل مواد مخدر را سرنگون کرده است.

اقدامات و سیاست‌های خصمانه «دونالد ترامپ» در مقام رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری بولیواری ونزوئلا سابقه‌دار است. او در نخستین دوره ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۱۷، احتمال اقدام نظامی علیه ونزوئلا را منتفی ندانست، اما در نهایت به اعمال تحریم‌ها و فشارهای دیپلماتیک بسنده کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،

در همین راستا، از اکتبر سال جاری میلادی، ترامپ با ادعای مقابله با تهدیدات ناشی از کارتل‌های مواد مخدر، تنش جدیدی را در منطقه آمریکای لاتین و دریای کارائیب رقم زده است. او با اعزام ناو هواپیمابر، زیردریایی‌ها و شمار زیادی از نیروهای نظامی به این منطقه، عملاً بر شدت حضور نظامی آمریکا افزوده است. این اقدامات در ادامه سیاست‌های ضدنفوذ ایالات متحده برای مقابله با جریان‌های چپ‌گرا در آمریکای لاتین ارزیابی می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت ژئوپلیتیکی آمریکای لاتین، به‌ویژه ونزوئلا که از منابع غنی نفت و گاز برخوردار است، ترامپ بار دیگر تمرکز خود را بر این کشور معطوف کرده است. او با تکرار ادعای دیرینه خود و دولت آمریکا مبنی بر حمایت دولت ونزوئلا از کارتل‌های مواد مخدر، این موضوع را بهانه‌ای برای افزایش فشار بر کاراکاس قرار داده است.

دشمنی آمریکا با ونزوئلا سابقه طولانی دارد

«خوسه رافائل سیلوا آپونته» سفیر جمهوری بولیواری ونزوئلا در گفت‌وگو با ایسنا درباره سیاست‌های سلطه‌جویانه ایالات متحده علیه ونزوئلا اظهار داشت: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در نخستین دوره ریاست‌جمهوری‌اش نیز ونزوئلا را تهدید کرده بود و حتی پس از پایان آن دوره، در بیانیه‌هایی اعلام کرد که ونزوئلا در آستانه فروپاشی است و هیچ‌کس نفت این کشور را نخواهد خرید.

وی تأکید کرد: این حجم از هجمه‌ها و فشارها محدود به یک یا دو دوره نیست، بلکه سابقه‌ای طولانی دارد. از ۲۶ سال پیش، زمانی که «هوگو چاوز» در سال ۱۹۹۹ به ریاست‌جمهوری ونزوئلا رسید، همواره شاهد تهدیدهای امپریالیستی علیه انقلاب بولیواری، مردم و دولت ونزوئلا بوده‌ایم.

برای مادورو دیپلماسی و گفت‌وگو حائز اهمیت است

این دیپلمات ونزوئلایی در پاسخ به این پرسش که «دولت ونزوئلا چه رویکردی را در برابر سیاست‌های خصمانه آمریکا اتخاذ می‌کند؟» اظهار داشت: در این زمینه، رئیس‌جمهور «نیکولاس مادورو» در وهله نخست بر دیپلماسی تأکید دارد و گفت‌وگو را امری حیاتی می‌داند. در همین راستا، مذاکراتی از طریق «ریچارد گرنل» فرستاده ویژه آمریکا انجام شد. ما بر این باوریم که روابط باید بر پایه گفت‌وگو و دیالوگ شکل گیرد تا از ادامه و تشدید روند تهدید و تهاجم جلوگیری شود.

آپونته همچنین افزود: مادورو علاوه بر ریاست‌جمهوری، فرمانده کل نیروهای مسلح ونزوئلا نیز هست. در مسیر مقابله با تهدیدات، او فراخوانی برای بسیج عمومی صادر کرد تا مردم نیز در دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و مهم‌تر از همه، صلح مشارکت کنند. در پی این فراخوان، شهروندان ونزوئلایی به پادگان‌ها مراجعه کردند تا آموزش‌های لازم را دریافت کرده و تعلیمات نظامی ببینند. نیروهای مسلح نیز در این فرآیند فعال بودند و آموزش‌های لازم را به مردم ارائه دادند.

سفیر ونزوئلا در تهران ادامه داد: بنابراین طرحی موسوم به «استقلال ۲۰۰» را اجرا می‌کنیم که در برابر تهاجمات بتوانیم دفاع کنیم. باید تاکید کنم که نه فقط ونزوئلا بلکه خود منطقه آمریکای لاتین و کارائیب نیز تحت این تهدیدات قرار دارند.

به گزارش ایسنا، رزمایش استقلال ۲۰۰ با استقرار بیش از ۱۵۰۰ سرباز و غیرنظامی ماه گذشته میلادی در ونزوئلا آغاز شد. هدف این رزمایش، «حفاظت از حاکمیت ملی و صلح در برابر تهدیدات امپریالیسم و ​​همدستان آن‌ها در داخل ونزوئلا اعلام شد».

جایزه «صلح نوبل»، جایزه جنگ است

وی در ادامه، در پاسخ به این پرسش که «در جریان انتخابات‌ها و تحولات سیاسی ونزوئلا، ایالات متحده همواره از جریان اپوزیسیون و مخالفان دولت از جمله گوآیدو، گونزالس و ماچادو حمایت کرده و حتی ماچادو که جایزه صلح نوبل را دریافت کرده، آشکارا خواستار مداخله نظامی در ونزوئلا شده است. نقش و رویکرد واشنگتن در تحولات سیاسی داخلی کشور تا چه اندازه است؟» اظهار داشت: «خوان گوآیدو» هرگز در هیچ‌یک از انتخابات ریاست‌جمهوری ونزوئلا شرکت نکرده است. او صرفاً نماینده‌ای بود که در سال ۲۰۱۹ به خیابان آمد، در یکی از میادین کاراکاس ظاهر شد و خود را رئیس‌جمهور خوانده معرفی کرد؛ اقدامی که بیشتر به یک نمایش طنز شباهت داشت. با این حال، آمریکا از این شخصیت ساختگی حمایت کرد.

این دیپلمات ونزوئلایی افزود: در انتخابات سال ۲۰۲۴، نیکولاس مادورو با کسب اکثریت آرا بار دیگر به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. در مقابل، فردی به نام «ادموندو گونزالس» به مخالفت برخاست؛ او نیز تحت حمایت آمریکا بود و در چارچوب برنامه‌ای فعالیت می‌کرد که رهبری آن را «ماریا کورینا ماچادو» برعهده داشت. آن‌ها سناریویی طراحی کرده بودند که در آن خود را پیروز انتخابات معرفی می‌کردند، در حالی که تمامی این ادعاها بی‌اساس و نادرست بود.

آپونته تصریح کرد: دیدیم که جایزه صلح را نیز به ماچادو دادند، اعتقادم این است که شأن این جایزه با این اقدامات کاسته می‌شود، همان‌طور که یادآور شوم پیش از این جایزه صلح نوبل به «هنری کسینجر» و « باراک اوباما» نیز داده شد. به نظر من باید اسم این جایزه تغییر کرده و به آن جایزه جنگ بگوییم.

وی در ادامه با اشاره به مواضع برخی چهره‌های اپوزیسیون اظهار داشت: همان‌طور که به خوبی اشاره کردید، این خانم آشکارا خواستار حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا شده است؛ هدف اصلی آن‌ها تصاحب منابع کشور است. ونزوئلا از نظر ذخایر نفت و گاز در جایگاه بالایی قرار دارد؛ به‌ویژه در حوزه گاز، رتبه چهارم جهانی را داراست. همچنین منابع فراوانی از طلا و آب در کشور وجود دارد. این ویژگی‌های ژئوپلیتیکی ونزوئلا موجب شده چنین تحرکاتی از سوی آمریکا شکل گیرد.

سیا برای سرنگونی ونزوئلا سناریو نوشته است

سفیر ونزوئلا افزود: این رویکرد آمریکا سابقه‌ای طولانی دارد. در سال ۱۹۹۹، زمانی که هوگو چاوز به قدرت رسید، تنها سه سال از ریاست‌جمهوری او گذشته بود که در سال ۲۰۰۲ کودتایی علیه دولت صورت گرفت. هدف این کودتا ضربه زدن به انقلاب بولیواری و سرنگونی چاوز بود، اما این سرنگونی تنها چند ساعت دوام آورد. تمامی این تحرکات صرفاً به دلیل منابع نفتی ونزوئلا بود. این سناریو توسط سیا طراحی شده بود تا قدرت را در کشور به دست گیرد. چنین رویکردی همواره در دستور کار آن‌ها بوده است.

بیش‌ترین میزان حمل مواد مخدر از اقیانوس آرام می‌گذرد

وی درباره بهانه‌جویی آمریکا برای تنش‌آفرینی در کارائیب و به‌ویژه علیه ونزوئلا مبنی بر اینکه به‌دنبال مبارزه با مواد مخدر است، گفت: اجازه دهید تصاویری را به شما نشان دهم که روایت نادرست ایالات متحده را نشان می‌دهد. ایالات متحده اگر به‌دنبال تهاجم و یا تغییر نظام باشد، این سناریوها را پیاده می‌کند. این تصاویر و داده‌ها را سازمان ملل منتشر کرده و اطلاعات ونزوئلا نیست. بزرگتری تولیدکننده مواد مخدر در دنیا، کلمبیاست که همسایه ونزوئلاست. ۸۷ درصد از مواد مخدر تولیدی از اقیانوس آرام به سمت ایالات متحده هدایت می‌شود. بزرگ‌ترین مصرف کننده مواد مخدر ایالات متحده است. از این میزان، هشت درصد از طریق گواخیرا در کلمبیا منتقل می‌شود و تنها پنج درصد تلاش می‌شود از طریق ونزوئلا و کارائیب منتقل شود. اگر آمار چنین می‌گوید، چرا استقرار نظامی ایالات متحده باید در حوزه ونزوئلا و کارائیب باشد؟ اگر از اقیانوس آرام بیش‌ترین میزان قاچاق صورت می‌گیرد و مسیر مواد مخدر است، چرا استقرار دریایی و هوایی آمریکا باید در کارائیب باشد و ناو هواپیمابر مستقر شود؟ حتی آمریکایی‌ها اذعان کردند که بزرگ‌ترین ناوهواپیمابر دنیا را به این منطقه آورده‌اند، برای این‌که با قاچاق مواد مخدر مبارزه کنند. با این وجود آن‌ها باید به سمت اقیانوس آرام و از مبادی اکوادور، کلمبیا و پرو بروند.

این دیپلمات ونزوئلایی همچنین با اشاره به استقرار تجهیزات و تسلیحات نظامی ایالات متحده اظهار داشت: آن‌ها کارشان را اعزام و مستقر کردن هشت ناو جنگی، یک زیر دریایی،‌ ۱۰ جنگنده اف-۳۵ و همچنین بمب‌افکن بی-۵۲ در منطقه کارائیب آغاز کردند.

در حال مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر هستیم

او درباره اقدامات دولت ونزوئلا برای مقابله با قاچاق مواد مخدر، گفت: برخی هواپیماهای کوچک و بزرگی که از حریم هوایی ونزوئلا عبور می‌کنند، معمولا حامل مواد مخدر هستند. چند پیش دو هواپیما آن‌ها توسط نیروی هوایی جمهوری بولیواری ونزوئلا منهدم شدند که حامل مواد مخدر بودند. در طی این مدت و در مجموع ۲۵ هواپیما در ۴۱۴ عملیاتی که جنگنده‌های نیروی مسلح بولیواری ونزوئلا انجام داده‌اند، سرنگون شده‌اند. این عملیات‌ها به طور رسمی با تصویب قانونی دفاع ملی هوایی ونزوئلا برای مقابله با مواد مخدر که در سال ۲۰۱۲ تصویب شد، مورد اجرا و پی‌گیری قرار گرفته است.

آمریکای لاتین منطقه عاری از سلاح هسته‌ای است

آپونته در ادامه تاکید کرد: باید بگویم دولت ایالات متحده آمریکا همواره در حال نقض منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی است. در مورد ونزوئلا نیز «پیمان تلاتلولکو» که در سال ۱۹۶۷ تصویب شده را نقض کردند. این معاهده مبین این است که منطقه آمریکای لاتین عاری از سلاح هسته‌ای است، اما آن‌ها با استقرار زیردریایی هسته‌ای در این منطقه در حال نقض این معاهده هستند.

موارد مشابه دخالت آمریکا را در عراق و سوریه دیده‌ایم

سفیر ونزوئلا در تهران در ادامه سخنان خود اظهار داشت: جوامع آمریکای لاتین موسوم به «سِلاک» در سال ۲۰۱۴ مصوب کردند که منطقه آمریکای لاتین و حوزه کارائیب باید منطقه‌ای صلح‌آمیز و عاری از جنگ باشد. با این حال، اقدامات ایالات متحده خلاف این اصل بوده و با سناریونویسی‌هایی شبیه فیلم‌های هالیوودی، در تلاش برای سرنگونی دولت‌ها عمل می‌کند؛ همان‌گونه که در مورد عراق چنین کردند و با ادعای وجود سلاح‌های کشتار جمعی، جنگی به راه انداختند که هزاران قربانی برجای گذاشت.

وی افزود: در مورد سوریه نیز با هدف تصاحب منابع، دولت آن کشور را سرنگون کردند. در مورد ایران نیز شاهد بودیم که به بهانه برنامه هسته‌ای و ادعای وجود بمب اتمی، تأسیسات نطنز، اصفهان و فردو را بمباران کردند؛ در حالی که مذاکراتی میان ایران و آمریکا مقرر شده بود که دو روز بعد در عمان برگزار شود، اما آمریکا به این روند احترام نگذاشت. در نهایت، ایالات متحده به دولت صهیونیستی اجازه داد تا در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ حمله‌ای را انجام دهد.

آپونته همچنین اظهار داشت: آن‌ها به ونزوئلا نمی‌توانند تهمت سلاح هسته‌ای بزنند و در مورد کارتل‌های مواد مخدر داستان سرایی کردند. DEA به‌عنوان سازمان مبارزه با مواد مخدر خود بزرگ‌ترین کارتل است و حتی خودشان اذعان داشتند که ونزوئلا ربطی به مواد مخدر ندارد، نه تولید کننده است و نه پردازش کننده و نه نقشی در ترانزیت مواد مخدر دارد، به هر حال موارد مشابه را در سوریه، عراق و خاورمیانه دیدیم که دنبال تغییر رژیم هستند تا دولت دست نشانده خود را در قدرت قرار دهند و بعد ثروت‌ها را چپاول کنند. در مورد ما، این ثورت‌ها متعلق به مردم ونزوئلاست.

تاکنون ۷۰ نفر در پی حملات آمریکایی‌ها، کشته شده‌اند

این دیپلمات ونزوئلایی با تاکید بر این‌که «آن‌ها متجاوز هستند و تمام قوانین و حقوق بین‌المللی را نقض می‌کنند»، گفت: می‌توانم بگویم آن‌ها قهرمان تجاوز به حقوق‌بشر هستند و اقداماتی که انجام می‌دهند را اعلام می کنند. آن‌ها ۱۵ شناور را خارج از مسیر حقوقی منهدم کرده و سرنشینان آن را کشته‌اند و تاکنون نیز حدود ۷۰ نفر توسط ایالات متحده کشته‌اند. این‌ها طبق گفته دولت قاتل آمریکاست که ادعا می‌کند این شناورها حامل مواد مخدر هستند اما هیچ مدرک و ادله‌ای برای اقدامات‌شان ندارند، در حالی‌که اگر حامل مواد مخدر باشند باید به طور رسمی بازداشت و تفتیش شده و اطمینان حاصل شود، در حالی که آن‌ها بدون دادرسی دست به چنین اقداماتی زده‌اند. حتی نمی‌دانیم داخل شناورها ماهیگیر بوده‌اند یا مهاجر، لذا این پروسه روند غیر قانونی دولت ایالات متحده است که همچنان ادامه دارد.

ونزوئلا به عقب‌نشینی آمریکا باور ندارد

آپونته همچنین در ادامه در پاسخ به این سوال که «با وجود اعلام عقب‌نشینی مقامات آمریکایی از جمله ترامپ و روبیو از گزینه حمله نظامی به خاک ونزوئلا، اما شاهد ادامه حملات علیه قایق‌های ونزوئلایی در دریای کارائیب هستیم، علت تداوم این اقدامات و نقش روبیو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟»، گفت: باید بگویم وزیر خارجه آمریکا دشمن سرسخت ملت ونزوئلا و دولت انقلابی بولیواری بوده و هست. آن‌ها مصّر هستند اقداماتی را علیه رئیس جمهور ونزوئلا انجام دهند و علاوه بر آن تمام ساختار ونزوئلا را نشانه گرفته‌اند، چرا که اصل اساسی آن‌ها چنین است. وقتی صحبت از عقب‌نشینی کردید یا جمله «چه‌گوارا» افتادم که می‌گفت «به آمریکایی‌ها نباید اعتماد کرد»، یعنی هیچ نقطه روشنی برای اعتماد ندارند.

وی یادآور شد: همان طور که ملاحظه کردید، در مذاکرات هسته‌ای ایران با ایالات متحده که در حال انجام بود،‌ آن‌ها کارشکنی کرده و به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کردند. ما نیز در ونزوئلا به این عقب‌نشینی باور نداریم. در مقابل، دولت ونزوئلا با مردم و نیروی مسلح و در عملیاتی نظامی، پلیسی و مردمی آماده دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، حاکمیت، کرامت و از همه مهم‌تر صلح است. به نظر من عقب‌نشینی روال آن‌هاست؛ رئیس‌جمهور یک حرف می‌زند، وزیر خارجه و معاون چیز دیگری می‌گویند و در عمل کاملا برعکس عمل می‌کنند، در کل باید بگویم به هیچ عنوان به دولت ایالات متحده آمریکا اعتمادی نداریم.

اگر به ونزوئلا آسیبی برسد، تمام آمریکای لاتین آسیب می‌بیند

سفیر جمهوری بولیواری ونزوئلا درباره این‌که «تلاش‌های برخی از کشورهای منطقه آمریکای لاتین از جمله برزیل در موضوع میانجی‌گری در چه مرحله‌ای قرار دارد؟» گفت: باید از دولت برزیل و رئیس جمهور «لولا داسیلوا» تشکر کنم که جلساتی را با دونالد ترامپ داشته و به‌عنوان میانجی ظاهر شدند،‌ اما باید بگویم که فقط تعدادی از کشورها در آمریکای لاتین بودند که صدای ما شدند و علیه تهدیدها واکنش نشان دادند. کلمبیا یکی از آن‌هاست که صدای ما شد و در مقابل، خیلی از دولت‌ها و کشورها نیز سکوت کردند، اما در نظر بگیرید اگر اتفاقی رخ دهد، فقط ونزوئلا را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، کل منطقه را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. دیدیم که کلمبیا و رئیس جمهور این کشور اقدامات آمریکا را محکوم کرد و در آخرین نشستی که در سازمان ملل برگزار شد، صحبت کرد اما رئیس‌جمهور آمریکا از او به عنوان رئیس کارتل مواد مخدر نام برد.

این دیپلمات ونزوئلایی خاطرنشان کرد: روال آن‌ها چنین است که اقدامات‌شان را از طریق تحریم، تحمیل می‌کنند و هرگونه دلشان می‌خواهد عمل می‌کنند، اما دیدیم خیلی از ملت‌های دنیا و حتی مردم ایالات متحده علیه جنگ در منطقه کارائیب و در آمریکای لاتین و تهدیدات علیه ونزوئلا، اعتراض کردند. اگر به ونزوئلا آسیبی برسد تمام کشورهای آمریکای لاتین آسیب می‌بینند، زیرا برای آمریکا تنها چیزی که مهم است، منافع خودشان و منابعی است که کشورها دارند.

ایران، روسیه و چین از ونزوئلا حمایت کردند

آپونته همچنین در ارتباط با حمایت کشورهای دوست ونزوئلا مانند ایران، روسیه و چین در مقاطع مختلف از جمله تحولات اخیر اظهار داشت: به نمایندگی از رئیس جمهور مادورو و ملت ونزوئلا مراتب تشکر و قدردانی خودم را به این همبستگی و حمایت و رد تهدیدهای ایالات متحده علیه ونزوئلا اعلام می‌کنم. البته فقط این دولت‌ها نبودند بلکه مردم‌شان نیز بودند. در این مساله ایران، روسیه و چین و تعدادی از کشورهای دیگر که خودشان تحت تحریم‌های ظالمانه و زورمدارانه قرار گرفتند، فقط به خاطر این‌که مستقل بودند و خواستند تحت حاکمیت خودشان باشند و در برابر مواضع ایالات متحده به زانو در نیامدند، برخاسته و حمایت کردند.

وی تاکید کرد: متقابلا ونزودئلا نیز اگر کشوری مورد تهدید امپریالیسم آمریکا قرار گیرد، همسو با آن‌ها خواهد بود و این نشانه‌ای از محبت و رفتار همدلانه آن‌ها و نبرد علیه استعمارگری و هژمونی و امپریالیسم است. آن‌ها این اقدامات را علیه ملت‌های مستقل انجام می‌دهند.

روابط ایران و ونزوئلا بیش از پیش تقویت شده است

سفیر جمهوری بولیواری ونزوئلا در تهران همچنین درباره سطح روابط دو جانبه تهران و کاراکاس و سند همکاری ۲۰ ساله دو کشور گفت: ریاست چاوز تحولی در روابط بین‌الملل علیه هژمونی و ایالات متحده بود و ارتباط با شرکای استراتژیک و راهبردی مانند ایران نیز تقویت شد. به طور مشخص بعد از درگذشت چاوز و با روی کار آمدن مادورو این روابط ادامه یافت، تا این‌که به ۱۱ ژوئن ۲۰۲۲ رسید و روسای جمهور دو کشور یعنی شهید رئیسی و نیکولاس مادورو سه سال پیش دیدار داشته و توافق راهبردی ۲۰ ساله‌ای را امضا کردند و از آن زمان تاکنون روابط تقویت شده است.

وی تصریح کرد: همکاری‌های ایران و ونزوئلا در موضوعات مختلف مانند انرژی هیدروکربن‌ها، علمی و فناوری، آموزش و غیره روز به روز تقویت شده و در دولت آقای پزشکیان نیز این همکاری‌های دو جانبه ادامه پیدا کرده است و روسای جمهور دو کشور در دو مناسبت در خارج از کشور یکدیگر را ملاقات کرده و همچنین آقای عراقچی با «ایوان خیل پینتو» همتای خود در مناسبت‌های مختلف دیدار و تبادل نظر داشته است، باید گفت ملت‌های برادر هستیم، گرچه فاصله جغرافیایی ما را از هم دور کرده اما از لحاظ همکاری و برادری نزدیک هستیم و این موضوع تقویت شده است.

کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ونزوئلا بعد از ۷ سال وقفه برگزار شد

این دیپلمات ونزوئلایی در خصوص تغییرات ایجادشده در روابط دو کشور، به‌ویژه از زمان آغاز مسئولیتش در سفارت ونزوئلا در تهران، اظهار داشت: این تغییرات در حوزه‌های مختلفی رخ داده است. شخصاً شاهد جنگ ۱۲ روزه، فقدان غم‌انگیز رئیس‌جمهور شهید و هیأت همراه، و همچنین سه حمله رژیم صهیونیستی به ایران بوده‌ام که در ادامه، پاسخ‌های قاطع ایران در سه موقعیت به این تجاوزات را نیز مشاهده کردم.

وی افزود: در زمینه همکاری‌های علمی و آموزشی، شاهد حضور دانشجویان ونزوئلایی در ایران بوده‌ام که برای ادامه تحصیل به کشور آمده‌اند. همچنین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ونزوئلا پس از وقفه‌ای هفت‌ساله، در نوامبر ۲۰۲۲ نهمین دوره خود را در تهران برگزار کرد. سال گذشته نیز در همان ماه، این کمیسیون در کاراکاس تشکیل جلسه داد و توافقات میان دو طرف مورد ارزیابی قرار گرفت.

آپونته تأکید کرد: با وجود حملات، تحریم‌ها و فشارهای گسترده، ایران مسیر رشد و شکوفایی را در پیش گرفته و ما شاهد پیشرفت‌های چشمگیر این کشور هستیم.

مردم ایران را مانند ملت ونزوئلا می‌دانم

سفیر ونزوئلا در تهران درباره حضورش در ایران و آداب و رسوم ایرانیان نیز اظهار داشت: مردم ایران را مانند ملت ونزوئلا می‌دانم. آن‌ها بسیار شبیه مردمان ونزوئلا هستند و تنها تفاوت در زبان و فاصله جغرافیایی است. مردم ایران خونگرم هستند، وقتی در شهرهای ایران قدم می‌زدم بدون این‌که بگویم چه کسی هستم، رفتار مردم بسیار عالی بوده و بسیار لذت می‌برم از معاشرت با ایرانی‌ها. آن‌ها بدون توجه به ملیت افراد بسیار مهربانانه و با خونگرمی رفتار می‌کنند و حتی زمانی که می‌گویم یک ونزوئلایی هستم، خوشحال‌تر می‌شوند.

آپونته در پایان صحبت‌های خود تصریح کرد: این چیزی که می‌گویم را در همکاران و خانواده دیپلماتیک و هیات‌هایی که از ونزوئلا به ایران سفر می‌کنند، احساس می‌کنیم که در خانواده خودمان هستیم، من دیدم که در ایران خانواده چقدر اهمیت دارد، اتحاد مردم را دیدم و باید تشکر کنم از مردم ایران که توجه و محبت دارند. اگر روزی بخواهم ایران را ترک کنم،‌ دلتنگ همه چیز خواهم شد، در این سه سال و یک ماه و یک روزی که اینجا حضور داشتم، ایران را مانند خانه خودم می‌دانم، دلتنگ دوستی‌ها، محبت‌ها، مهربانی مردم و رفتار خوب و حسنه‌ای که با من داشتند و حتی فرهنگ و غذاهای ایرانی و زیست و زندگی در ایران خواهم شد.

