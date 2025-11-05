میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عکس: زنجانی‌ها با اقامه نماز باران، رحمت الهی طلب کردند

نماز طلب باران بعد از ظهر دوشنبه دوازدهم آبان‌ماه با حضور گسترده مردم مؤمن و پاکدل زنجان در مصلای این شهر اقامه شد.
کد خبر: ۱۳۳۸۳۳۵
| |
241 بازدید

عکس: زنجانی‌ها با اقامه نماز باران، رحمت الهی طلب کردند

به گزارش تابناک، مردم زنجان عصر دوشنبه با حضور گسترده در مصلای این شهر، نماز طلب باران را به امامت نماینده ولی‌فقیه در استان اقامه کردند و از درگاه الهی خواستار نزول رحمت و برکت الهی شدند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
زنجان نماز باران طلب باران اقامه نماز
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: اقامه نماز طلب باران - همدان
عکس: قربانی کردن گوسفندان برای طلب باران در جنوب ایران
اقامه نماز طلب باران در بیرجند
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۸ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۶۶ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۴ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۱۱ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۱۰۰ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۵ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۸ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
اتفاقی که نشان می‌دهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005cA3
tabnak.ir/005cA3