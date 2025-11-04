نامه ایران به گوترش و شورای امنیت در پی تهدید ترامپ

به گزارش تابناک، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نامهای به دبیر کل و رئیس شورای امنیت پیرامون تهدیدات هستهای اخیر رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا تاکید کرد: این اظهارات بیپروا و لفاظیهای تکانشی که از سوی رئیس کشوری که دارنده سلاحهای هستهای است بیان شده، متضمن تهدیدی صریح به کاربرد تسلیحات هستهای و اعلام آشکار قصد ازسرگیری آزمایشهای هستهای میباشد
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پیرو دستور دولت متبوعم، مایلم توجه جنابعالی و اعضای شورای امنیت را به اظهاراتی بینهایت نگرانکننده از سوی رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا جلب نمایم؛ اظهاراتی که تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی محسوب شده و نقض آشکار تعهدات ایالات متحده بر اساس حقوق بینالملل بهشمار میرود.
رئیسجمهور آمریکا بهصورت علنی و از طریق شبکههای اجتماعی در تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵ اعلام نمود که به «وزارت جنگ ایالات متحده» دستور داده است تا «آزمایش تسلیحات هستهای خود را بر مبنای برابری با سایر قدرتهای هستهای آغاز کند» و تصریح نمود که «این روند بلافاصله آغاز خواهد شد».
متعاقباً، وی مورخ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵، در مصاحبهای با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سیبیاس اظهار داشت که ایالات متحده بهتنهایی«از چنان میزان تسلیحات هستهای برخوردار است که میتواند جهان را ۱۵۰ بار بفرستد هوا [منفجر کند].»
این اظهارات بیپروا و لفاظیهای تکانشی که از سوی رئیس کشوری که دارنده سلاحهای هستهای است بیان شده، متضمن تهدیدی صریح به کاربرد تسلیحات هستهای و اعلام آشکار قصد ازسرگیری آزمایشهای هستهای میباشد.
این اقدام، نقض فاحش تعهدات الزامآور ایالات متحده ذیل ماده ششم «پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای» پیرامون پیگیری اقدامات مؤثر برای خلع سلاح هستهای بهشمار میرود و بهطور مستقیم با هدف و مقصود «پیمان منع جامع آزمایشهای هستهای»، که ایالات متحده از امضاکنندگان آن است، و همچنین با تعهد این کشور به اجرای توقف آزمایشهای هستهای، در تعارض آشکار قرار دارد.
علاوه بر این، اظهارات یادشده بهویژه از آنرو نگرانکنندهتر است که ایالات متحده یکی از سه دولت امینِ معاهده(پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای)محسوب میشود و بنابراین از مسئولیتی ویژه، چه از حیث حقوقی و چه اخلاقی، برای پاسداری از تمامیت و اعتبار آن معاهده برخوردار است.
با این حال، رئیسجمهور ایالات متحده نهتنها از انجام این مسئولیتها امتناع میورزد، بلکه بهطور علنی به ستایش سلاحهای هستهای و تهدید به نابودی فاجعهبار میپردازد؛ اظهاراتی که بهگونهای خطرناک دههها تلاش جمعی جامعه بینالمللی درزمینه خلع سلاح و عدم اشاعه را تضعیف کرده، خطر آغاز رقابت جدید تسلیحات هستهای را افزایش میدهد وبهشدت آستانه رویارویی هستهای را پایین میآورد.
به همان میزان نگرانکننده، اظهاراتی است که در زمانی بیان میشود که ایالات متحده عامدانه به اشاعه اکاذیب و اطلاعات گمراهکننده مبادرت میورزد تا جامعه بینالمللی را فریب داده و برنامه کاملاً صلحآمیز هستهای ایران را بهناحق بهعنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی جلوه دهد.
اقدام تجاوزکارانه و غیرقانونی ایالات متحده در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ از طریق بمباران هوایی عامدانه تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران که تحت پادمان آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار دارند و متعلق به کشوری غیرهستهای و عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای میباشند، نقض فاحش حقوق بینالملل و منشورملل متحد بوده و حملهای شدید به اساس و بنیان نظامجهانی خلع سلاح و عدم اشاعه سلاحهای هستهایمحسوب میگردد.
با عنایت به وخامت و اهمیت این وضعیت، جمهوری اسلامی ایران احتراماً از دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست مینماید تا وفق ماده ۹۹ منشور، این موضوع را فوراً به شورای امنیت ارجاع داده و آثار و تبعات آن را بر نظام جهانی خلع سلاح و عدم اشاعه سلاحهای هستهای مورد ارزیابی قرار دهد.
همچنین، جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت مصرّانه میخواهد تا در اجرای مسئولیت اصلی خود در قبال حفظ صلح و امنیت بینالمللی، به بررسی فوری این تحولات نگرانکننده بپردازد.