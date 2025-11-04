میلی صفحه خبر لوگو بالا
القسام جسد یک اسیر اسرائیلی را تحویل داد

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) جسد یک اسیر صهیونیست دیگر را تحویل نیروهای صلیب سرخ داد.
کد خبر: ۱۳۳۸۳۲۱
| |
197 بازدید
القسام جسد یک اسیر اسرائیلی را تحویل داد

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از فلسطین الیوم، این جسد در چارچوب عملیات مبادله اسیران و اجرای آتش بس، در منطقه‌ای در شهر غزه تحویل نیروهای صلیب سرخ شد.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز در بیانیه‌ای تسلیم این جسد توسط گردان‌های القسام به نیروهای صلیب سرخ را تائید و اعلام کرد که این جسد را تا دقایقی دیگر تحویل می‌گیرد.

مقاومت امروز (سه‌شنبه) از کشف جنازه یک اسیر فلسطینی در محله شجاعیه در شرق شهر غزه خبر داده بود.

گفتنی است، حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس پیش تر در گفت‌ وگو با شبکه الجزیره مباشر تأکید کرد که این جنبش با وجود تمامی موانع و مشکلات موجود در حال ادامه کار برای تکمیل روند تحویل اجساد اسیران رژیم صهیونیستی است.

وی افزود: ما با تمام توان برای نهایی کردن مسیر کامل تبادل در سریع‌ترین زمان ممکن تلاش می‌کنیم.

به گفته منابع محلی، عملیات میدانی جست‌وجو همچنان در چند منطقه شرقی نوار غزه ادامه دارد و همکاری میان گردان‌های القسام و نهادهای بین‌المللی برای سامان‌دهی روند انتقال اجساد اسرای صهیونیست برقرار است.

رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی آورَد.

جنبش حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیروهای اسرائیلی در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.

مرحله اول طرح صلح ترامپ با هدف پایان دادن به دو سال جنگ ویرانگر در غزه از ۹ اکتبر ( ۱۷ مهر ۱۴۰۴) آغاز شد. این طرح با میانجی‌گری مصر، قطر و ترکیه در شرم‌الشیخ به امضا رسیده است.

این درحالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به کارشکنی در اجرایی شدن مفاد مرحله اول آتش بس و نقض مکرر آن با کشتار فلسطینی‌ها و تخریب غزه ادامه می‌دهد.

