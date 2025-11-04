میلی صفحه خبر لوگو بالا
قتل زن تهرانی به خاطر یک مشت طلا

کشف جسد زن ۶۷ ساله در محله چیتگر، پرده از جنایتی خانوادگی‌گونه برداشت؛ جایی که سرایدار ساختمان و نامزدش برای سرقت طلاهای او دست به قتل زدند.
کد خبر: ۱۳۳۸۳۱۸
| |
614 بازدید
قتل زن تهرانی به خاطر یک مشت طلا

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، با دریافت گزارشی مبنی بر کشف جسد زن ۶۷ ساله‌ای در یکی از منازل محله چیتگر، موضوع به طور ویژه در دستور کار تیمی تخصصی از اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. 

در بررسی‌های اولیه، مأموران با پیکر بی‌جان زن سالخورده‌ای روبه‌رو شدند که بر اثر خفگی به قتل رسیده بود. بررسی محل حادثه نشان داد مقادیر زیادی طلا از خانه قربانی به سرقت رفته است. شواهد اولیه نیز حاکی از آن بود که سارقان بدون هیچ‌گونه آثار تخریب درِ ورودی، وارد خانه شده‌اند؛ موضوعی که احتمال آشنایی عاملان با مقتوله را تقویت کرد. 

کارآگاهان جنایی پایتخت در نخستین گام با بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف محل، به سرنخ‌هایی از یک زن و مرد جوان دست یافتند. در ادامه تحقیقات مشخص شد زن جوان، سرایدار طبقه بالایی خانه مقتوله بوده است. با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، مأموران دریافتند نامزد این زن نیز در ماجرا نقش داشته و هنگام ارتکاب قتل با پوشش زنانه وارد ساختمان شده تا جلب توجه نکند. 

تیم تحقیقاتی پس از شناسایی مخفیگاه متهمان و هماهنگی با مقام قضایی، در عملیات‌هایی جداگانه و ضربتی هر دو نفر را دستگیر کرد.

متهمان پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی تهران، در بازجویی‌های اولیه صراحتاً به قتل پیرزن اعتراف کردند و انگیزه خود را سرقت طلا عنوان کردند.

آنان اظهار داشتند که طلاهای سرقتی را به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان به یک مالخر فروخته‌اند.

چیتگر قتل سرایدار قاتل سرقت طلا
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
