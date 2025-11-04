قتل زن تهرانی به خاطر یک مشت طلا

کشف جسد زن ۶۷ ساله در محله چیتگر، پرده از جنایتی خانوادگی‌گونه برداشت؛ جایی که سرایدار ساختمان و نامزدش برای سرقت طلاهای او دست به قتل زدند.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، با دریافت گزارشی مبنی بر کشف جسد زن ۶۷ ساله‌ای در یکی از منازل محله چیتگر، موضوع به طور ویژه در دستور کار تیمی تخصصی از اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

در بررسی‌های اولیه، مأموران با پیکر بی‌جان زن سالخورده‌ای روبه‌رو شدند که بر اثر خفگی به قتل رسیده بود. بررسی محل حادثه نشان داد مقادیر زیادی طلا از خانه قربانی به سرقت رفته است. شواهد اولیه نیز حاکی از آن بود که سارقان بدون هیچ‌گونه آثار تخریب درِ ورودی، وارد خانه شده‌اند؛ موضوعی که احتمال آشنایی عاملان با مقتوله را تقویت کرد.

کارآگاهان جنایی پایتخت در نخستین گام با بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف محل، به سرنخ‌هایی از یک زن و مرد جوان دست یافتند. در ادامه تحقیقات مشخص شد زن جوان، سرایدار طبقه بالایی خانه مقتوله بوده است. با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، مأموران دریافتند نامزد این زن نیز در ماجرا نقش داشته و هنگام ارتکاب قتل با پوشش زنانه وارد ساختمان شده تا جلب توجه نکند.

تیم تحقیقاتی پس از شناسایی مخفیگاه متهمان و هماهنگی با مقام قضایی، در عملیات‌هایی جداگانه و ضربتی هر دو نفر را دستگیر کرد.

متهمان پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی تهران، در بازجویی‌های اولیه صراحتاً به قتل پیرزن اعتراف کردند و انگیزه خود را سرقت طلا عنوان کردند.

آنان اظهار داشتند که طلاهای سرقتی را به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان به یک مالخر فروخته‌اند.