انتقاد تند آذری جهرمی از دولت: می‌فرمایید خفه شویم!

وزیر دولت روحانی ضمن انتقاد از وضعیت اقتصادی نوشت: می‌فرمایید خفه شویم و از این دولت گلایه نکنیم؟! از امروز خفه می‌شویم ببینیم چه گلی به سر مملکت می‌زنند.
کد خبر: ۱۳۳۸۳۰۶
| |
4 بازدید
به گزارش تابناک، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت:

برخی دوستان دغدغه مند و عزیزی که به صدق نیتشان اعتقاد قلبی دارم، برایم نوشته‌اند که پست اخیرم، از مصادیق حرفهای عوامی است، نه تخصصی!

 راستش اینجا برای من، محل نوشتن حرفهای تخصصی نیست، اگر به دنبال حرف تخصصی هستید، بسم الله، بیایید تنها در یک فقره با هم به گفتگو بنشینیم که ضریب بهره‌وری حمل و نقل جاده‌ای در ایران با گازوئیل یارانه‌ای چقدر است؟ چند درصد باربری‌ها در مسیر برگشت خالی برمی‌گردند؟ راننده چه زندگی سختی دارد؟ سهم حمل و نقل در بهای تمام شده در ایران چقدر است؟ در سایر کشورها چطور؟ چقدر از این کاهوی ۸۰ هزار تومانی به کشاورز می‌رسد؟ چقدر به حمل و نقل و چقدر به میدان دار و مغازه دار! دولت فعلی در برابر اقدامات اکوسیستم دیجیتال کشور برای بهبود این بهره‌وری چه مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی می‌کند؟ تا آن وقت عرض می‌کنم فشل بودن دولت در سیاستگذاری به چه معناست و ملت چرا بایستی هزینه‌های سیاستگذاری غلط امثال بنده را بپردازند؟

قیمت دلاری استعاره و کنایه‌ای از بار کردن هزینه‌های سرسام آور امثال این مدیریت‌های ناشیانه بر دوش مردم است نه تاییدی بر برخی ادعاهای مشهور در فضای رسانه!

می‌فرمایید خفه شویم و از این دولت گلایه نکنیم؟!

امتحان می‌کنیم و از امروز خفه می‌شویم ببینیم چه گلی به سر مملکت می‌زنند…

آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات دولت چهاردهم وضعیت اقتصادی مشکلات اقتصادی انتقاد گلایه
