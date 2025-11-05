میلی صفحه خبر لوگو بالا
لاهوتی به تابناک خبر داد؛

زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید

نماینده مردم لنگرود در مجلس گفت: طرح استیضاح وزرای تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی به زودی در دستور کار قرار می گیرد.
کد خبر: ۱۳۳۸۲۸۷
| |
2052 بازدید
|
۱۳

طرح استیضاح وزرای کار و جهاد کشاورزی به زودی اعلام وصول می‌شود

مهرداد بائوج لاهوتی؛ نماینده مردم لنگرود و یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با سرنوشت طرح اسیتضاح احمد میدری، اظهار کرد: بحث استیضاح 4 وزیر مطرح است، در این میان استیضاح آقایان میدری، نوری قزلجه و علی آبادی جدی تر است.

وی با تاکید بر اینکه استیضاح حق مجلس و نمایندگان است، افزود: مجلس در هنگام معرفی وزرا به آنها رای اعتماد داده این رای اعتماد به نمایندگی از مردم است. سوال و استیضاح در واقع به نفع دولت و در راستای تقویت اوست. ما می خواهیم دولت را تقویت کنیم.

لاهوتی تصریح کرد: ما در میان مردم قرار داریم، همانطور که به وزرا رای دادیم و به آنها اعتماد کردیم، این اختیار را داریم که مجددا رای اعتماد خود را از وزرایی که عملکرد مناسبی ندارند پس بگیریم.

وی گفت: در هفته های آینده طرح استیضاح وزرای تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی که جدی تر از بقیه مطرح هستند در دستور کار قرار می گیرد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس اظهار کرد: ما به شخصیت حقیقی وزرا کاری نداریم و روی صلاحیت عمومی آنها بحث داریم.

لاهوتی در پایان گفت: تعداد امضاهایی که برای استیضاح وزیر کار جمع آوری شده است بالغ بر 50 امضا است.

استیضاح ۴ وزیر در هیئت رئیسه ثبت شد

به گزارش تابناک، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در همین زمینه، اظهار کرد: به تشخیص نمایندگان مردم، استیضاح چهار وزیر ثبت و به هیئت رییسه ارجاع شده است که طبیعتا مسیر قانونی خودشان را طی خواهند کرد.

وی گفت: روند استیضاح این وزرا در حال بررسی و پیگیری است و هر موقع به جمع بندی برسیم حتما اعلام خواهد شد. 

وی تصریح کرد: منتهی از نظر ما شایسته است که دولت ها از جمله دولت چهاردهم پس از گذشت یک بازه زمانی معقول، خودشان دست به یک سری اصلاحات در کابینه بزنند تا نیازی نباشد که مجلس اقدام کند.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
4
25
پاسخ
وزیر راه خانم رانتی از همه لایق تر برای استیضاح است و سپس وزیر جهاد کشاورزی . این دو نفر با اعصاب و روان مردم و همچنین با سفره مردم بازی کرده اند و بی کفایتی خود را کاملا نشان داده اند. تمام
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
بهترین راه عزل پزشکیان نصب جلیلی اینچورزودترتکلیف ایرا مشخص میشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
صب جلیلی؟
تکلیف چی؟ کره شمالی شدن؟؟؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
اینقدر وضعیت مشکل دارهست که همگی باهم باید تغییر کنن،البته به شرطی که ی جوان باسواد مرتبط بیاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
6
پاسخ
مجلس باید استیضاح شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
16
پاسخ
نه آبی از مجلس گرم می شود و نه از دولت وفاقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
nikoo
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
6
پاسخ
سلام
مجلس چرا اخلال گران اقتصادی را به چالش نمی کشد ؟
لابد وظیفه اش نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
3
6
پاسخ
چرا پزشکیان رو به دلیل عدم تحقق وعده هاش استیضاح نمیکنن.
این یعنی همراهی مجلس با دولت برای نابود کردن امید و آرامش مردم
واقعا تا کی باید به وعده های اینا دل خوش باشیم.
خدایا بسه دیگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
2
6
پاسخ
دولت بی عمل به چه ماند؟؟؟؟
ناشناس
|
Belgium
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
2
8
پاسخ
این وزیرخانم رواستیضاح کنین که دیگه دربرابر قانون اینجوری گستاخی نکنه ودمش روبذاررو کولش وبره توآشپزخونه به کارای روزمرش برسه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
3
5
پاسخ
ایشالا رئیس بانک مرکزی هم به زودی از دولت خداحافظی خواهد کرد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
2
پاسخ
کابینه و دولت اکثرا مشکل دارند .
اما مجلس 5 درصدی و جناحی و پایداری صلاحیت این کار را ندارد .
گیرها مجلس هم گیر مردم نیست .دعوای جناحی و رانتی است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
0
پاسخ
این خانم دیگه باید چیکار کنه که استيضاح بشهههههه از سوتی هاش میشه کتاب داستان نوشت مشخصه وقتی به حساب سفر کیش ترسید سفر اردیبل رخ می‌دهد و دادن پروژه به زنجانی و..... عملا هیچ کاری در شرح وظایفش انجام نداده
tabnak.ir/005c9H