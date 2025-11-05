نماینده مردم لنگرود در مجلس گفت: طرح استیضاح وزرای تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی به زودی در دستور کار قرار می گیرد.

زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید

مهرداد بائوج لاهوتی؛ نماینده مردم لنگرود و یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با سرنوشت طرح اسیتضاح احمد میدری، اظهار کرد: بحث استیضاح 4 وزیر مطرح است، در این میان استیضاح آقایان میدری، نوری قزلجه و علی آبادی جدی تر است.

وی با تاکید بر اینکه استیضاح حق مجلس و نمایندگان است، افزود: مجلس در هنگام معرفی وزرا به آنها رای اعتماد داده این رای اعتماد به نمایندگی از مردم است. سوال و استیضاح در واقع به نفع دولت و در راستای تقویت اوست. ما می خواهیم دولت را تقویت کنیم.

لاهوتی تصریح کرد: ما در میان مردم قرار داریم، همانطور که به وزرا رای دادیم و به آنها اعتماد کردیم، این اختیار را داریم که مجددا رای اعتماد خود را از وزرایی که عملکرد مناسبی ندارند پس بگیریم.

وی گفت: در هفته های آینده طرح استیضاح وزرای تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی که جدی تر از بقیه مطرح هستند در دستور کار قرار می گیرد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس اظهار کرد: ما به شخصیت حقیقی وزرا کاری نداریم و روی صلاحیت عمومی آنها بحث داریم.

لاهوتی در پایان گفت: تعداد امضاهایی که برای استیضاح وزیر کار جمع آوری شده است بالغ بر 50 امضا است.

استیضاح ۴ وزیر در هیئت رئیسه ثبت شد

به گزارش تابناک، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در همین زمینه، اظهار کرد: به تشخیص نمایندگان مردم، استیضاح چهار وزیر ثبت و به هیئت رییسه ارجاع شده است که طبیعتا مسیر قانونی خودشان را طی خواهند کرد.

وی گفت: روند استیضاح این وزرا در حال بررسی و پیگیری است و هر موقع به جمع بندی برسیم حتما اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: منتهی از نظر ما شایسته است که دولت ها از جمله دولت چهاردهم پس از گذشت یک بازه زمانی معقول، خودشان دست به یک سری اصلاحات در کابینه بزنند تا نیازی نباشد که مجلس اقدام کند.