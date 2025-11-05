نقش ویتامین B12 در تنظیم الگوی خواب

مصرف بیش از حد ویتامین B۱۲ ممکن است با افزایش هوشیاری و اختلال در ریتم طبیعی بدن، موجب بی‌خوابی و کاهش کیفیت خواب شود؛ نکته‌ای که برخلاف باور عموم، نیازمند توجه ویژه است.

به گزارش تابناک؛ بسیاری از افراد با هدف افزایش انرژی و بهبود سلامت عمومی به مصرف مکمل‌های ویتامینی روی می‌آورند. اما متخصصان خواب هشدار می‌دهند که برخی از این ویتامین‌ها - به ویژه ویتامین ب ۱۲ - ممکن است تأثیری معکوس بر کیفیت خواب شما داشته باشند.

اگر شب‌ها به سختی چشم بر هم می‌گذارید و از یک پهلو به پهلوی دیگر می‌چرخید، باید بدانید که بی‌خوابی چقدر خسته‌کننده و طاقت‌فرساست. شاید تصور کنید مصرف یک قرص ویتامینی می‌تواند راه‌حل این مشکل باشد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از ویتامین‌ها ممکن است خواب را مختل کنند.

به گفته دکتر راج داسگوپتا، بعضی از ویتامین‌ها به طور مستقیم بر تنظیم موادی مانند ملاتونین، عملکرد مغزی و ریتم شبانه‌روزی بدن تأثیر می‌گذارند و با مصرف بی‌رویه آنها، احتمال برهم خوردن ریتم خواب به وجود می‌آید.

اثر معکوس ویتامین ب ۱۲ بر خواب

تأثیرات ویتامین ب ۱۲ بر خواب موضوعی جالب و گاهی متناقض است. دکتر الکس دیمیتریو می‌گوید مصرف دوز‌های بالای این ویتامین می‌تواند خواب را تکه‌تکه کرده یا منجر به بیداری زودهنگام شود. در حالی که ب۱۲ در تولید انرژی و حمایت از سیستم عصبی نقش مؤثری دارد، مصرف بیش‌ازحد آن در برخی افراد تأثیر منفی روی خواب داشته و ممکن است مانع آرام شدن بدن پیش از خواب شود.

برخی پژوهش‌ها ارتباط سطح بالای ب ۱۲ در خون بیماران را با خطر بی‌خوابی نشان داده‌اند. در سوی دیگر، کمبود ب ۱۲ نیز خود می‌تواند اختلالات خواب ایجاد کند. مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۴ تأیید کرد که تزریق این ویتامین کیفیت خواب افراد دچار کمبود ب ۱۲ را افزایش داده است.

نشانه‌های اختلال خواب ناشی از ویتامین ب ۱۲

اگر به تازگی دچار بی‌خوابی شده‌اید، بررسی مصرف مکمل‌های خود می‌تواند کمک‌کننده باشد. متخصصان خواب پیشنهاد می‌کنند زمان شروع بی‌خوابی را با زمان آغاز مصرف ب ۱۲ مقایسه کنید. اگر احساس بی‌قراری، مشکل در به خواب رفتن یا خواب ماندن داشتید، ممکن است دلیل آن مصرف این ویتامین باشد.

البته، بی‌خوابی اغلب علل مختلفی دارد و عواملی مانند استرس، اضطراب، مصرف الکل یا استفاده از وسایل دیجیتال پیش از خواب نیز می‌توانند خواب شما را مختل کنند.

مقدار مورد نیاز ویتامین ب ۱۲

دفتر مکمل‌های غذایی ایالات متحده توصیه می‌کند زنان و مردان بالغ روزانه ۲.۴ میکروگرم ویتامین ب ۱۲ مصرف کنند. این مقدار برای زنان باردار ۲.۶ میکروگرم و مادران شیرده ۲.۸ میکروگرم است. بهترین منبع این ویتامین، تغذیه سالم و سرشار از مواد طبیعی زیر است:

منابع طبیعی ویتامین ب ۱۲

غلات غنی‌شده

صدف خوراکی

ماهی سالمون

شیر و ماست

تخم‌مرغ

راه‌های طبیعی برای بهتر خوابیدن

از آن‌جا که مصرف زیاد ویتامین ب ۱۲ می‌تواند خواب را مختل کند، متخصصان راه‌های طبیعی زیر را برای بهبود کیفیت خواب توصیه می‌کنند:

۱. خاموش کردن دستگاه‌های دیجیتال

وسایل الکترونیکی خود را قبل از ساعت ۱۰ شب کنار بگذارید. نور و فعالیت‌های این دستگاه‌ها می‌توانند مانع ورود مغز به حالت استراحت شوند.

۲. تاریک کردن محیط

پس از ساعت ۹ شب، نور خانه را کم کنید. نور آبی تولید ملاتونین را متوقف می‌کند، در حالی که نور گرم مغز را برای خواب آماده می‌کند.

۳. تنظیم زمان بیداری

زمان بیداری خود را تنظیم کنید و صبح‌ها خود را در معرض نور طبیعی قرار دهید. خواب زیاد نیز ممکن است اثرات منفی داشته باشد و منجر به اختلال خواب روز بعد شود.

۴. بررسی علل قابل کنترل

برای افرادی که بی‌خوابی مزمن دارند، مراجعه به متخصص خواب و بررسی عللی مانند خر‌وپف یا وقفه تنفسی ضروری است. درمان این مشکلات می‌تواند به خواب عمیق‌تری منجر شود.

۵. دریافت حمایت حرفه‌ای

درمان شناختی رفتاری برای بی‌خوابی یکی از مؤثرترین روش‌ها در درمان بی‌خوابی‌های مزمن است. این روش به شما کمک می‌کند عادات سالمتری برای خواب داشته باشید.

در نهایت، هرچند مکمل‌های ویتامینی اهمیت زیادی برای بدن دارند، مصرف بیش از حد آنها می‌تواند اثرات غیرمنتظره‌ای بر سلامت، به ویژه کیفیت خواب، داشته باشد؛ بنابراین لازم است برای داشتن خوابی آرام، تمرکز خود را بر عادت‌های سالم روزمره و تغذیه مناسب بگذارید.