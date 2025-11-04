اداره‌ کل هواشناسی استان تهران از افزایش دمای تهران از فردا (۱۴ آبان) و کاهش کیفیت هوا خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اداره‌ کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

طی این مدت به دلیل سکون نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه در مناطق پر تردد شهری در بعضی ساعت‌ها به‌ویژه اواخر هفته جاری و اوایل هفته آینده افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

از روز پنجشنبه تا شنبه (۱۵ تا ۱۷ مهرماه) افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.