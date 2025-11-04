پیام وزیر امور خارجه در پی وقوع زلزله در افغانستان

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پی وقوع زمین‌لرزه در افغانستان در شبکه اجتماعی ایکس با مردم این کشور ابراز همدردی کرد و آمادگی ایران را برای ارسال کمک‌های فوری اعلام نمود.

وی نوشت: با وقوع دوباره زمین‌لرزه ویرانگر در شمال افغانستان که جان شماری از شهروندان را گرفت و خسارات گسترده‌ای برجای گذاشت، موجب تأثر و تأسف عمیق شد.

جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی و تسلیت صمیمانه به دولت و ملت افغانستان و خانواده‌های داغدار، برای مجروحان این حادثه شفای عاجل مسئلت دارد و آمادگی اعزام فوری کمک‌های انسانی و امدادی به مناطق آسیب‌دیده را اعلام می‌کند.

