اگر با گوشی زیاد کار می کنید، این مطلب را بخوانید

محافظت از چشم در برابر نور آبی گوشی با تغذیه مناسب امکان‌پذیر است. این مقاله ویتامین‌های ضروری برای تقویت شبکیه و منابع غذایی آن‌ها را معرفی می‌کند.
کد خبر: ۱۳۳۸۲۶۱
| |
231 بازدید

اگر با گوشی زیاد کار می کنید، این مطلب را بخوانید

تحقیقات نشان می‌دهند مصرف برخی ویتامین‌ها نقش مهمی در تقویت شبکیه و کاهش اثرات مخرب نور گوشی دارد.
 
به گزارش تابناک به نقل از ایتنا؛ استفاده طولانی‌مدت از تلفن همراه می‌تواند به سلامت چشم آسیب بزند و به‌ویژه شبکیه را در معرض فشار ناشی از نور آبی صفحه‌نمایش قرار دهد.
 
بر اساس گزارش See Life، مصرف برخی ویتامین‌ها نقش مهمی در تقویت شبکیه و کاهش اثرات مخرب نور گوشی دارد. در این گزارش تأکید شده است که ویتامین‌های A، C و E در کنار مواد معدنی و ترکیباتی مانند روی، لوتئین، زآگزانتین و اسیدهای چرب امگا ‌۳ برای سلامت چشم ضروری هستند.

ویتامین A برای تولید رنگدانه‌هایی که سلول‌های گیرنده نور در شبکیه به آن نیاز دارند، لازم است و کمبود آن می‌تواند این فرآیند را مختل کند. این ویتامین علاوه بر شبکیه، به تغذیه بخش‌های دیگر چشم مانند قرنیه نیز کمک می‌کند. منابع خوراکی سرشار از ویتامین A شامل شیر، زرده تخم‌مرغ، جگر، هویج، سیب‌زمینی شیرین، کدو حلوایی، طالبی، هلو، انبه و زردآلو است.
ویتامین C نیز از مواد اصلی موجود در مایع داخل چشم به شمار می‌رود و نقش حفاظتی در برابر اکسیداسیون دارد؛ فرآیندی که می‌تواند موجب کدر شدن عدسی و ایجاد آب‌مروارید شود. پرتقال، گریپ‌فروت، پاپایا، توت‌فرنگی، گوجه‌فرنگی و فلفل سبز از مهم‌ترین منابع این ویتامین هستند.


اگر با گوشی زیاد کار می کنید، این مطلب را بخوانید 
ویتامین E از دیگر ویتامین‌های مؤثر در تقویت شبکیه چشم است. این ویتامین یک آنتی‌اکسیدان قوی محسوب می‌شود و به کاهش آسیب ناشی از نور و پیری سلولی کمک می‌کند. گرچه در متن به جزئیات منابع ویتامین E اشاره نشده، خوراکی‌هایی مانند مغزها، دانه‌ها و روغن‌های گیاهی از منابع شناخته‌شده این ویتامین هستند.
 
در کنار این سه ویتامین، نقش مواد دیگری همچون روی، لوتئین، زآگزانتین و امگا ‌۳ نیز در سلامت بینایی مورد تأکید قرار گرفته است. این ترکیبات به‌ویژه در پیشگیری از تحلیل شبکیه و کاهش اثرات مخرب تابش مستقیم نور صفحه‌نمایش اهمیت دارند.

