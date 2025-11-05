اگر با گوشی زیاد کار می کنید، این مطلب را بخوانید 

تحقیقات نشان میدهند مصرف برخی ویتامینها نقش مهمی در تقویت شبکیه و کاهش اثرات مخرب نور گوشی دارد.
به گزارش تابناک به نقل از ایتنا؛ استفاده طولانیمدت از تلفن همراه میتواند به سلامت چشم آسیب بزند و بهویژه شبکیه را در معرض فشار ناشی از نور آبی صفحهنمایش قرار دهد.
بر اساس گزارش See Life، مصرف برخی ویتامینها نقش مهمی در تقویت شبکیه و کاهش اثرات مخرب نور گوشی دارد. در این گزارش تأکید شده است که ویتامینهای A، C و E در کنار مواد معدنی و ترکیباتی مانند روی، لوتئین، زآگزانتین و اسیدهای چرب امگا ۳ برای سلامت چشم ضروری هستند.
ویتامین A برای تولید رنگدانههایی که سلولهای گیرنده نور در شبکیه به آن نیاز دارند، لازم است و کمبود آن میتواند این فرآیند را مختل کند. این ویتامین علاوه بر شبکیه، به تغذیه بخشهای دیگر چشم مانند قرنیه نیز کمک میکند. منابع خوراکی سرشار از ویتامین A شامل شیر، زرده تخممرغ، جگر، هویج، سیبزمینی شیرین، کدو حلوایی، طالبی، هلو، انبه و زردآلو است.
ویتامین C نیز از مواد اصلی موجود در مایع داخل چشم به شمار میرود و نقش حفاظتی در برابر اکسیداسیون دارد؛ فرآیندی که میتواند موجب کدر شدن عدسی و ایجاد آبمروارید شود. پرتقال، گریپفروت، پاپایا، توتفرنگی، گوجهفرنگی و فلفل سبز از مهمترین منابع این ویتامین هستند.
ویتامین E از دیگر ویتامینهای مؤثر در تقویت شبکیه چشم است. این ویتامین یک آنتیاکسیدان قوی محسوب میشود و به کاهش آسیب ناشی از نور و پیری سلولی کمک میکند. گرچه در متن به جزئیات منابع ویتامین E اشاره نشده، خوراکیهایی مانند مغزها، دانهها و روغنهای گیاهی از منابع شناختهشده این ویتامین هستند.
در کنار این سه ویتامین، نقش مواد دیگری همچون روی، لوتئین، زآگزانتین و امگا ۳ نیز در سلامت بینایی مورد تأکید قرار گرفته است. این ترکیبات بهویژه در پیشگیری از تحلیل شبکیه و کاهش اثرات مخرب تابش مستقیم نور صفحهنمایش اهمیت دارند.