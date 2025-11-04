باخت والیبال زنان در نخستین گام

به گزارش تابناک؛ مسابقات والیبال بانوان بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض ۲۰۲۵ با حضور پنج تیم ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان و تاجیکستان در یک گروه پیگیری میشود.
نمایندگان کشورمان در نخستین گام در ستهای اول و دوم این دیدار به نوعی غافلگیر شدند و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۱ و ۲۵ بر ۱۶ نتیجه را واگذار کردند و در ست سوم نیز به رغم تلاشی که داشتند ۲۶ بر ۲۴ مغلوب شدند تا در نهایت نتیجه را واگذار کنند.
شاگردان لی دو هی (سرمربی) ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه روز پنجشنبه ۱۵ آبان در دومین مسابقه خود به مصاف ترکیه میرود.
تیم ملی والیبال مردان ایران نیز فردا (چهارشنبه ۱۴ آبان) به مصاف بحرین میرود.