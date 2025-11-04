میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی

باخت والیبال زنان در نخستین گام

تیم ملی والیبال بانوان کشورمان در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در نخستین مسابقه برابر جمهوری آذربایجان مغلوب شد.
باخت والیبال زنان در نخستین گام

به گزارش تابناک؛ مسابقات والیبال بانوان بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ریاض ۲۰۲۵ با حضور پنج تیم ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان و تاجیکستان در یک گروه پیگیری می‌شود.

نمایندگان کشورمان در نخستین گام در ست‌های اول و دوم این دیدار به نوعی غافلگیر شدند و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۱ و ۲۵ بر ۱۶ نتیجه را واگذار کردند و در ست سوم نیز به رغم تلاشی که داشتند ۲۶ بر ۲۴ مغلوب شدند تا در نهایت نتیجه را واگذار کنند.

شاگردان لی دو هی (سرمربی) ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه روز پنج‌شنبه ۱۵ آبان در دومین مسابقه خود به مصاف ترکیه می‌رود.

تیم ملی والیبال مردان ایران نیز فردا (چهارشنبه ۱۴ آبان) به مصاف بحرین می‌رود.

تیم ملی والیبال زنان جمهوری آذربایجان بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
