به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفت: مقاومت به توافق آتش بس پایبند بوده و ارتش لبنان نیز بیش از ۹ هزار نیرو و افسر را در منطقه جنوب رودخانه لیتانی مستقر کرده است.
نبیه بری افزود: ارتش لبنان ظرفیت استقرار در امتداد مرزهای شناخته شده بینالمللی را دارد، اما آنچه مانع این امر میشود، تداوم اشغال بخشهای بزرگی از اراضی جنوب لبنان توسط اسرائیل است؛ موضوعی که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) و گزارشهای بین المللی نیز آن را تایید میکنند.
رئیس پارلمان لبنان گفت: سئوالی که باید پرسیده شود این است که اسرائیل چه زمانی، کجا و چگونه حتی به یک بند از توافق آتشبس پایبند بوده است؟
وی افزود: برخی حتی مخالف نام بردن از کلمه مقاومت در ادبیات سیاسی و رسانهای هستند. کشوری در جهان وجود دارد که پاکترین فصل تاریخ خود را انکار کند؟
نبیه بری گفت: مورگان اورتگاس، فرستاده آمریکا در سفر اخیر خود، دو موضوع را مورد بحث قرار داد؛ اول، ادعای اسرائیل در مورد ادامه جریان سلاح از سوریه به لبنان و دوم، موضوع مذاکرات بود. آنچه که رژیم صهیونیستی در مورد جریان سلاح از سوریه به لبنان ادعا میکند، دروغ محض است، زیرا آمریکا با ماهوارهها و دیگر تجهیزات به طور مداوم روند اوضاع را کنترل میکند.
وی درباره قانون انتخابات نیز گفت: این قانون ساری و جاری است و انتخابات باید بر اساس آن و در موعد مقرر برگزار شود و گرنه تنش سیاسی رخ خواهد داد.
رئیس پارلمان لبنان درباره عادی سازی میان این کشور و رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد: من مطمئن هستم که لبنانیها به عادیسازی با دشمن نه خواهند گفت.
درباره بازسازی و پایداری ساکنان جنوب لبنان نیز افزود: مهمترین نبردی که لبنانیها، به ویژه مردم جنوب، در حال انجام آن هستند، نبرد پایداری و ماندن در سرزمین خود است؛ حتی با وجود کشتارهای روزانهای که توسط نیروهای اشغالگر اسرائیلی و ماشین جنگی آنها انجام میشود.