به گزارش تابناک؛ ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال استقلال مقابل الوحدات اردن در چارچوب دور برگشت از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: بازی قبلی برای ما خوب بود، چون به نخستین بردمان دست پیدا کردیم. فردا بازی بیرون از خانه است. حریف ما بازیکنان خوبی دارد و بازی قبلی‌اش را برده است. هدف ما برای فردا کسب سه امتیاز است، چرا که می‌خواهیم در این رقابت‌ها بمانیم. هدف ما صعود است. فردا برای ما مهم است که برنده شویم. بازی آخر تعیین‌کننده است، ولی در حال حاضر مهم این است که فردا شش امتیازی شویم.

وی در ادامه افزود: بازی فردا متفاوت با بازی رفت ماست، چون دیداری خانگی نیست. الوحدات سیستم بازی‌اش را تغییر داده است و قطعاً بازی متفاوتی خواهد بود. الوحدات مقابل هوادارانش بازی می‌کند، ولی ما به اینطور شرایط که فشار روی‌مان زیاد باشد، عادت داریم. باید برای این بازی تمرکز کنیم و بجنگیم و سه امتیاز را بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خاطر نشان کرد: ما تغییرات زیادی داشتیم و بازیکنان زیادی اضافه کردیم و در حال ساخت تیم بودیم. ما هر روز بهتر می‌شویم. فردا بازی متفاوتی خواهیم داشت. می‌دانم نتایج تیم‌های ایرانی در اینجا خوب نبوده است و اینکه سپاهان هم اینجا نتیجه را واگذار کرد. ما می‌خواهیم این روند را عوض کنیم و امیدوارم فردا این اتفاق بیفتد.