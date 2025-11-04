کتاب «توسعه و شکل‌گیری فضای سایبر» نوشته‌ی هوان شانگ نینگ با ترجمه‌ی سیدعلیرضا بهشتی و مهدی مؤمنی نورآبادی، به بررسی معنا‌ها و رویکرد‌های مختلف نسبت به مفهوم «فضای سایبر» می‌پردازد

به گزارش تابناک؛ در بخشی از کتاب آمده است:

تعاریف مختلفی از فضای سایبر در آثار هنری ادبیات علمی و منابع رسمی دولتی وجود دارد هنوز هیچ تعریف عمومی مورد قبولی وجود ندارد؛ زیرا برداشت‌ها و اهداف افراد از این واژه

متفاوت است. در آثار هنری فضای سایبر معمولاً به عنوان یک استعاره برای نمایاندن دنیای مفهومی یا مجازی که توسط کامپیوتر‌ها و زیرساخت‌های مرتبط ایجاد شده است به کار می‌رود. این فضا بدون جسم است، اما افراد میتوانند هر کاری که در دنیای واقعی انجام می‌دهند را در فضای سایبر نیز بدون محدودیت‌های زمان و مکان انجام دهند.

کتاب " توسعه و شکل گیری فضای سایبر"، به قلم" هوان شانگ نینگ" و ترجمه" سید علیرضا بهشتی و مهدی مؤمنی نورآبادی" به تازگی از سوی انتشارات " سپهر تدبیر "منتشر شده است.

علاقمندان برای تهیه این کتاب می‌توانند با شماره ۰۹۱۲۲۸۰۵۷۹۵ تماس بگیرند