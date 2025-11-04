En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

این موشک عجیب ایرانی دنیا را خیره کرد!

با گذشت بیش از یک‌دهه از رونمایی موشک سجیل، این سامانه بومی که برای افزایش بازدارندگی طراحی شده، همچنان به‌عنوان یکی از نمادهای توان موشکی ایران در معادلات منطقه‌ای مطرح است.
کد خبر: ۱۳۳۸۲۱۹
| |
1255 بازدید
این موشک عجیب ایرانی دنیا را خیره کرد!

در ماه‌های اخیر، توجه افکار عمومی جهان به قدرت موشکی ایران جلب شده است؛ قدرتی که توانست شهر‌های تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان کند. توان نظامی و دقت بالای موشک‌های ایرانی چنان چشمگیر بود که پس از تحمیل آتش‌بس به رژیم صهیونیستی، تصاویر این موشک‌ها در سراسر شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود و بسیاری از مردم و تحلیلگران از قدرت بازدارندگی و توان دفاعی ایران سخن می‌گویند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، غدی فرانسیس از خبرنگاران و مجری رسانه‌های بین‌المللی معتقد است که ایران در حال بازسازی توانمندی موشک‌های بالستیک خود است. این پروژه با سرعت و عمق بیشتر و مرگبارتر از همیشه پیش می‌رود.

او در تحلیل خود تأکید می‌کند: «از میان نمونه‌های هراس‌انگیز زرادخانه تهران می‌توان به موشک عماد، (یک موشک میان‌برد با سامانه هدایت دقیق)؛ سجیل-۲، (موشک دو مرحله‌ای با سوخت جامد) و خرمشهر-۴، (جدیدترین و قدرتمندترین عضو این ناوگان با برد دو هزار کیلومتر و کلاهک عظیم یک‌ونیم تنی) اشاره کرد.»

در میان موارد یاد شده، محصول پروژه عاشورا که توانست در دفاع مقدس ۱۲ روزه با پرواز شگفت‌انگیز خود در آسمان، ایرانیان و آزادی‌خواهان منطقه را غرق شادی کند و دشمنان را به ترس و بهت‌زدگی عمیق فرو ببرد، موشک سوخت جامد «سجیل» بود. اما سؤال این است که ایده تولید این موشک چگونه شکل گرفت؟

«سجیل» موشکی که دنیا را خیره کرد

موشک سجیل اولین موشک سوخت جامد جمهوری اسلامی ایران است که برای اولین مرتبه در سال ۱۳۸۷ از آن رونمایی شد. این موشک در ۲ نوع طراحی و تولید شده است که در ادامه با آنها آشنا می‌شویم. «سجیل-۱» مدل پیشرفته و ارتقا یافته شهاب-۳ با برد حدود ۲ هزار کیلومتر و قابلیت حمل سرجنگی با وزن ۶۵۰ کیلوگرم است.

سجیل-۱ اولین موشک دوربُرد سوخت جامد ایران، به سرعت و تنها ظرف چند دقیقه آماده پرتاب شده و پس از شلیک نیز پرتابگر آن به سرعت محل را ترک می‌کند لذا این ویژگی باعث کاهش احتمال نابودی موشک قبل از پرتاب می‌شود.

همچنین به دلیل شتاب بسیار بالای سجیل، امکان ردگیری آن در فاز‌های اولیه پرتاب بسیار کم است. سجیل-۱ از نوع ۲ مرحله‌ای بوده که پس از اتمام سوخت مرحله اول، این بخش از موشک جدا شده و مرحله دوم روشن می‌شود.

این موشک با طول ۱۷.۵ متر و قطر ۱.۲۵ متر و وزن ۲۳ هزار کیلوگرم مجهز به سامانه هدایت ترکیبی و INS است.

همچنین سجیل-۱ با خروج از جو و طی مسیر در چنین ارتفاعی به داخل جو بازگشته و با سرعت حدود ۱۳ ماخ به‌سوی هدف سرازیر می‌شود که انهدام آن را برای تمام سامانه‌های دفاع هوایی موجود ناممکن کرده است.

«سجیل -۲»؛ موشکی دو مرحله‌ای و دوربرد

موشک «سجیل-۲» نیز از سوخت جامد استفاده می‌کند که نسل جدیدتری از سوخت موشک به شمار می‌رود همچنین این موشک از سرعت و دقت بیشتری در برخورد باهدف بهره برده و از عملکرد منحصربه‌فردی در سیستم ناوبری به نسبت دیگر موشک‌های زمین‌به‌زمین ایران برخوردار است.

توانمندی‌ها و پیشرفت‌های روزافزون ایران در عرصه موشکی و پهپادی، نمادی از اقتدار دفاعی و استقلال راهبردی کشور است. این توان بازدارنده، پیامی روشن و هشدار قاطع به هر دشمنی است که ممکن است خیال تجاوز یا تعدی به این سرزمین را در سر بپروراند.

جمهوری اسلامی با صلابت و آمادگی کامل اعلام می‌کند که هرگونه اقدام خصمانه یا تعرض علیه منافع و تمامیت ارضی کشور، با پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
موشک ایرانی سجیل سامانه بومی سوخت ناوبری
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
در جنگ ۱۲‌روزه حتی یک موشک به شهر موشکی ما نخورد
موشک هسته‌ای قاره‌پیمای آمریکا در آستانه شلیک
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۸ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۴ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۱۱ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۷ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۸۴ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۷۲ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۲ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۷ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005c8B
tabnak.ir/005c8B