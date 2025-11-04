این موشک عجیب ایرانی دنیا را خیره کرد!

با گذشت بیش از یک‌دهه از رونمایی موشک سجیل، این سامانه بومی که برای افزایش بازدارندگی طراحی شده، همچنان به‌عنوان یکی از نمادهای توان موشکی ایران در معادلات منطقه‌ای مطرح است.

در ماه‌های اخیر، توجه افکار عمومی جهان به قدرت موشکی ایران جلب شده است؛ قدرتی که توانست شهر‌های تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان کند. توان نظامی و دقت بالای موشک‌های ایرانی چنان چشمگیر بود که پس از تحمیل آتش‌بس به رژیم صهیونیستی، تصاویر این موشک‌ها در سراسر شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود و بسیاری از مردم و تحلیلگران از قدرت بازدارندگی و توان دفاعی ایران سخن می‌گویند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، غدی فرانسیس از خبرنگاران و مجری رسانه‌های بین‌المللی معتقد است که ایران در حال بازسازی توانمندی موشک‌های بالستیک خود است. این پروژه با سرعت و عمق بیشتر و مرگبارتر از همیشه پیش می‌رود.

او در تحلیل خود تأکید می‌کند: «از میان نمونه‌های هراس‌انگیز زرادخانه تهران می‌توان به موشک عماد، (یک موشک میان‌برد با سامانه هدایت دقیق)؛ سجیل-۲، (موشک دو مرحله‌ای با سوخت جامد) و خرمشهر-۴، (جدیدترین و قدرتمندترین عضو این ناوگان با برد دو هزار کیلومتر و کلاهک عظیم یک‌ونیم تنی) اشاره کرد.»

در میان موارد یاد شده، محصول پروژه عاشورا که توانست در دفاع مقدس ۱۲ روزه با پرواز شگفت‌انگیز خود در آسمان، ایرانیان و آزادی‌خواهان منطقه را غرق شادی کند و دشمنان را به ترس و بهت‌زدگی عمیق فرو ببرد، موشک سوخت جامد «سجیل» بود. اما سؤال این است که ایده تولید این موشک چگونه شکل گرفت؟

«سجیل» موشکی که دنیا را خیره کرد

موشک سجیل اولین موشک سوخت جامد جمهوری اسلامی ایران است که برای اولین مرتبه در سال ۱۳۸۷ از آن رونمایی شد. این موشک در ۲ نوع طراحی و تولید شده است که در ادامه با آنها آشنا می‌شویم. «سجیل-۱» مدل پیشرفته و ارتقا یافته شهاب-۳ با برد حدود ۲ هزار کیلومتر و قابلیت حمل سرجنگی با وزن ۶۵۰ کیلوگرم است.

سجیل-۱ اولین موشک دوربُرد سوخت جامد ایران، به سرعت و تنها ظرف چند دقیقه آماده پرتاب شده و پس از شلیک نیز پرتابگر آن به سرعت محل را ترک می‌کند لذا این ویژگی باعث کاهش احتمال نابودی موشک قبل از پرتاب می‌شود.

همچنین به دلیل شتاب بسیار بالای سجیل، امکان ردگیری آن در فاز‌های اولیه پرتاب بسیار کم است. سجیل-۱ از نوع ۲ مرحله‌ای بوده که پس از اتمام سوخت مرحله اول، این بخش از موشک جدا شده و مرحله دوم روشن می‌شود.

این موشک با طول ۱۷.۵ متر و قطر ۱.۲۵ متر و وزن ۲۳ هزار کیلوگرم مجهز به سامانه هدایت ترکیبی و INS است.

همچنین سجیل-۱ با خروج از جو و طی مسیر در چنین ارتفاعی به داخل جو بازگشته و با سرعت حدود ۱۳ ماخ به‌سوی هدف سرازیر می‌شود که انهدام آن را برای تمام سامانه‌های دفاع هوایی موجود ناممکن کرده است.

«سجیل -۲»؛ موشکی دو مرحله‌ای و دوربرد

موشک «سجیل-۲» نیز از سوخت جامد استفاده می‌کند که نسل جدیدتری از سوخت موشک به شمار می‌رود همچنین این موشک از سرعت و دقت بیشتری در برخورد باهدف بهره برده و از عملکرد منحصربه‌فردی در سیستم ناوبری به نسبت دیگر موشک‌های زمین‌به‌زمین ایران برخوردار است.

توانمندی‌ها و پیشرفت‌های روزافزون ایران در عرصه موشکی و پهپادی، نمادی از اقتدار دفاعی و استقلال راهبردی کشور است. این توان بازدارنده، پیامی روشن و هشدار قاطع به هر دشمنی است که ممکن است خیال تجاوز یا تعدی به این سرزمین را در سر بپروراند.

جمهوری اسلامی با صلابت و آمادگی کامل اعلام می‌کند که هرگونه اقدام خصمانه یا تعرض علیه منافع و تمامیت ارضی کشور، با پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.