به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، محمدمهدی عبداللهی شاعر آیینی به مناسبت همزمانی یوم‌الله ۱۳ آبان و سالروز شهادت حضرت زهرا (س) غزل تازه‌ای سروده است.

این‌غزل در ادامه می‌آید؛

در اوج قله با شجاعت ايستاده

در گام دوم با بصيرت ايستاده

چون رود، جارى و خروشان همچو امواج

چون كوه، محكم، با صلابت ايستاده

ايرانِ حاجى زاده ها و باقرى ها

در موج توفان با رشادت ايستاده

ايران من بر عهد محكم استوار است

در مكتب قاسم به جرأت ايستاده

ايران من! ايران فرزندان زهرا

بر گرد ميدان ولايت ايستاده

ايران من باكى ندارد از هياهو

چون با ولايت تا شهادت ايستاده

با قطره قطره قطره ى خون شهيدان

بر روى پايش تا قيامت ايستاده

ايران من آسوده باشد خاطر تو

چون رهبرم با استقامت ايستاده

صهيون بدان! امروز تا فردا، هميشه

ايران من در اوج عزّت ايستاده

در سيزدهِ آبان كه يوم اللهِِ عشق است

هر دانش آموزى به همّت، ايستاده

در جبهه ى حق، آرمان، قدس شريف است

تا شيعه و سنىّ به وحدت ايستاده

دستِ دعا دارد براى غزّه، مادر!

با قدّ خم، زهرا به قامت ايستاده

دنبال سربازان مهدى(ع) در صف حشر

زهراى اطهر با شفاعت ايستاده