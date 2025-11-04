چندی پیش مرگ مغزی صابر کاظمی از سوی کمیسیون پزشکی ایرانی تأیید شد. با این حال بنا به درخواست خانواده این والیبالیست دستگاهها از او جدا نشده و قلب همچنان ضربان دارد.
دکتر رضا جباری پزشک معالج این والیبالیست کشورمان در مورد آخرین وضعیت کاظمی بیان کرد: شرایط هوشیاری مثل قبل است و از امروز (بامداد سهشنبه، ۱۳ آبان) ضربان قلب افت پیدا کرده است که اینها به دنبال مرگ مغزی است».
وی افزود: «برای حفظ ضربان قلب تزریق دارو را شروع کردهایم. مقداری شرایط نسبت به قبل از نظر آسیب به ارگانها بیشتر شده است و هر چه خواست خدا باشد، پیش خواهد آمد».