دکتر رضا جباری از افت ضربان قلب صابر کاظمی و افزایش آسیب به ارگان‌های بدن این بازیکن خبر داد.

چندی پیش مرگ مغزی صابر کاظمی از سوی کمیسیون پزشکی ایرانی تأیید شد. با این حال بنا به درخواست خانواده این والیبالیست دستگاه‌ها از او جدا نشده و قلب همچنان ضربان دارد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ دکتر رضا جباری پزشک معالج این والیبالیست کشورمان در مورد آخرین وضعیت کاظمی بیان کرد: شرایط هوشیاری مثل قبل است و از امروز (بامداد سه‌شنبه، ۱۳ آبان) ضربان قلب افت پیدا کرده است که این‌ها به دنبال مرگ مغزی است».

وی افزود: «برای حفظ ضربان قلب تزریق دارو را شروع کرده‌ایم. مقداری شرایط نسبت به قبل از نظر آسیب به ارگان‌ها بیشتر شده است و هر چه خواست خدا باشد، پیش خواهد آمد».