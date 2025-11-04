En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ضربان قلب صابرکاظمی افت کرد؛ ارگان‌ها در خطرند!

دکتر رضا جباری از افت ضربان قلب صابر کاظمی و افزایش آسیب به ارگان‌های بدن این بازیکن خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۸۱۹۰
| |
507 بازدید

ضربان قلب صابرکاظمی افت کرد؛ ارگان‌ها در خطرند!

چندی پیش مرگ مغزی صابر کاظمی از سوی کمیسیون پزشکی ایرانی تأیید شد. با این حال بنا به درخواست خانواده این والیبالیست دستگاه‌ها از او جدا نشده و قلب همچنان ضربان دارد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ دکتر رضا جباری پزشک معالج این والیبالیست کشورمان در مورد آخرین وضعیت کاظمی بیان کرد: شرایط هوشیاری مثل قبل است و از امروز (بامداد سه‌شنبه، ۱۳ آبان) ضربان قلب افت پیدا کرده است که این‌ها به دنبال مرگ مغزی است».

وی افزود: «برای حفظ ضربان قلب تزریق دارو را شروع کرده‌ایم. مقداری شرایط نسبت به قبل از نظر آسیب به ارگان‌ها بیشتر شده است و هر چه خواست خدا باشد، پیش خواهد آمد».

اشتراک گذاری
برچسب ها
صابر کاظمی ضربه مغزی آسیب مغزی برق گرفتگی ارگان حیاتی ضربان قلب افت ضربان والیبال
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویری از انتقال ویژه صابر کاظمی به ایران
آیا زیاد فکر کردن به آسیب‌ مغزی منجر می شود؟
ورود خانواده صابر کاظمی به دوحه/ پلیس قطر: جزئیات حادثه فقط به خانواده اعلام می‌شود
آخرین وضعیت سلامت صابر کاظمی
برق گرفتگی صابر کاظمی رد شده است
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
نظر پروفسور سمیعی درباره وضعیت صابر کاظمی
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود
کمبود این ویتامین منجر به آسیب مغزی می‌شود
بیانیه باشگاه الریان درباره وضعیت صابر کاظمی
آیا کاظمی به زندگی بازمی‌گردد؟!
جزئیاتی از انتقال صابر کاظمی به ایران/ ملی‌پوش والیبال امشب در تهران
سازوکاری جدید برای تحریک ترمیم مغز پس از سکته
تمجید سرمربی معروف آمریکا از والیبالیست جوان ایران
زندگي بدون نبض و ضربان قلب ميسر شد
جلوگیری از کوچک شدن مغز با این ویتامین
هم‌تیمی طارمی ضربه مغزی و نخاعی شد+عکس
احتمال آسیب مغزی بیماران مبتلا به کرونا
ایران ۳ ـ بلغارستان صفر | معروف کار را برای آلکنو و تیم جوان والیبال ایران درآورد
در مورد آنوسمی یا نابویایی چه می دانید؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۸ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۴ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۱۱ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۷ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۷۲ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۳ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۲ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۶۲ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۱ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۶ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005c7i
tabnak.ir/005c7i