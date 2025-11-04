قالیباف: استقلال ایران، قابل معامله نیست

محمدباقر قالیباف طی سخنانی در راهپیمایی مراسم ۱۳ آبان در تهران ، گفت: امروز روز ۱۳ آبان است؛ ۱۳ آبان یک حادثه و تاریخ در گذشته ما نیست، بلکه یک حقیقتی است که از گذشته تا به امروز جاری بوده و در آینده هم جاری است. این موضوع در فردای ما هم تاثیرگذار است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: ۱۳ آبان روزی است که ملت ما با صدای بلند و یکپارچه برای همیشه اعلام کردند هرگز سلطه را نمی‌پذیریم و حتما با سلطه‌گر و استکبار مبارزه می‌کنیم.

رئیس مجلس با بیان اینکه مبنای تعاملات خارجی و ارتباطات براساس منافع ملی است، گفت: بدون شک نمی‌توان در مسائل خارجی به منافع ملی توجه نکرد و رکن منافع ملی نیز استقلال است. کشوری که استقلال ندارد، هیچ ندارد؛ نه عزت ملی، نه اعتبار ملی، نه قدرت ملی و نه یک پیشرفت ماندگار.

