دادگاه مرکزی سئول روز دوشنبه شاهد لحظهای تکاندهنده در جریان محاکمه «یون سوکیول»، رئیسجمهور پیشین کرهجنوبی بود؛ جایی که یک فرمانده ارشد سابق ارتش این کشور شهادت داد یون در بحبوحه اعلام حکومت نظامی در دسامبر گذشته، دستور داده بود «رقبای سیاسی کلیدی» را دستگیر کنند تا بتواند «خودش آنها را با گلوله از پا درآورد».
به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ روزنامه ساوت چاینا مورنینگ گزارش کرد که این شهادت در حضور هیئت قضایی و رسانهها مطرح شد و به گفته ناظران، نقطه عطفی در پرچالشترین محاکمه سیاسی چند دهه اخیر کرهجنوبی به شمار میرود؛ پروندهای که میزان تابآوری نهادهای دموکراتیک این کشور را در برابر بازگشت تمایلات اقتدارگرایانه میسنجد.«کواک جونگکئون»، فرمانده پیشین نیروهای ویژه سئول، در دادگاه گفت یون، ۶۴ ساله، در شب صدور فرمان حکومت نظامی از او خواسته بود چهرههای سیاسی شاخص را «بیاورد تا خودش به دست خودشان شلیک کند». این ادعا سالن دادگاه را در سکوتی سنگین فرو برد.
مشاهدات خبرنگاران حاکی است یون با کت سرمهای، بدون کراوات و نشان زندانی بر سینه، در جایگاه متهم حاضر بود و آشکارا از شنیدن این سخنان شوکه شد. او که ماههاست به اتهام تلاش برای کودتا و صدور غیرقانونی فرمان حکومت نظامی در بازداشت به سر میبرد، خود در بخشی از جلسات نقش وکیل مدافعش را ایفا کرده است.اما تاکتیک تهاجمی او در بازجویی از شهود، این بار نتیجه معکوس داد. زمانی که سعی کرد شهادت «کواک» را دروغ بنامد، فرمانده پیشین در پاسخ گفت:«نمیخواستم این را بگویم، اما خودتان نام چند سیاستمدار از جمله "هان دونگهون" را آوردید و گفتید آنها را بگیرم و پیش شما بیاورم تا خودتان شخصاً بکشیدشان.»
تحلیلگران این شهادت را «ضربهای تعیینکننده» به دفاعیات یون توصیف کردند. پروفسور «لی جونهان» از دانشگاه اینچئون گفت: «تلاش یون برای مرعوبکردن شاهدان، عملاً علیه خودش تمام شد.»بر اساس کیفرخواست، یون از ماهها پیش ایده حکومت نظامی را در محافل خصوصی با فرماندهان نظامی در میان گذاشته و از «پاکسازی» برخی سیاستمداران سخن گفته بود. با این حال، او همه اتهامات را رد کرده و آن دیدارها را «شام غیررسمی دوستانه» توصیف کرده است.
یون سوکیول که زمانی به عنوان دادستانی سختگیر شناخته میشد، اکنون در چندین پرونده از جمله «تمرد»، «سوءاستفاده از قدرت» و «ممانعت از اجرای قانون» محاکمه میشود.همسرش کیم کیونهی نیز در پروندهای جداگانه به اتهام فساد مالی و سوءاستفاده از نفوذ بازداشت شده است؛ زنی که پیشتر به دلیل رفتارهای پرحاشیهاش، از نشستن بر تخت سلطنتی در بازدیدهای خصوصی تا ادعا درباره توان پیشگویی، مورد تمسخر افکار عمومی قرار گرفته بود.تحلیلگران معتقدند این محاکمه نهتنها سرنوشت سیاسی یون، بلکه آینده جناح محافظهکار کرهجنوبی را نیز رقم خواهد زد.