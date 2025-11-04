En
بیانیه شورای نگهبان درباره انزوای آمریکا

شورای نگهبان با صدور بیانیه ای تاکید کرد: امروز آمریکا و حامیان صهیونیستی‌اش بیش از هر زمان دیگری در انزوا و افول قرار دارند.
بیانیه شورای نگهبان درباره انزوای آمریکا

شورای نگهبان به‌مناسبت فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، سالروز ملی مبارزه با استکبار جهانی و تسخیر لانه جاسوسی، بیانیه‌ای صادر و در این بیانیه  ضمن گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، آمریکا را مظهر استکبار و پشتیبان اصلی جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه دانست.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«۱۳ آبان، یادآور خروش ملت بزرگ ایران علیه ظلم و استکبار جهانی و نقطه عطفی در تاریخ مبارزه با سلطه‌گران است. این روز نشان داد که ملت مؤمن و بصیر ایران هرگز زیر بار تحقیر و دخالت بیگانگان نخواهد رفت.

ملت رشید ایران، در طول بیش از یک قرن گذشته، آماج دشمنی‌های آشکار و پنهان آمریکا بوده است؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا تحمیل جنگ تحمیلی و این روزها، حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه. این زنجیره خباثت‌ها ثابت کرد که آمریکا دشمن استقلال، ایمان و کرامت انسان است.

تسخیر لانه جاسوسی در سال ۵۸، آغازگر پایان سلطه‌گری در عصر جدید بود. انقلاب اسلامی که با رهبری امام خمینی (ره) آغاز شد، با این حرکت ادامه یافت و امروز نیز به برکت رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ، جبهه مقاومت در منطقه شکل گرفته است.

امروز آمریکا و حامیان صهیونیستی‌اش بیش از هر زمان دیگری در انزوا و افول قرار دارند. از عموم مردم، به ویژه دانشجویان و دانش‌آموزان، دعوت شد تا با حضور گسترده در راهپیمایی سراسری ۱۳ آبان، بار دیگر پایبندی ایران به آرمان‌های انقلاب و انزجار از استکبار جهانی را به نمایش بگذارند.»
 

