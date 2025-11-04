En
نماز سیاسی مقابل لانه‌ی جاسوسی+عکس

نیروهای مسلح انقلابی در حال نماز جلوی سفارت آمریکا در تهران در آبان ۱۳۵۸
نماز سیاسی مقابل لانه‌ی جاسوسی+عکس
مطالب مرتبط
فیلم: حضور مردم ولایتمدار همدان در حماسه ۱۳ آبان
فیلم: حضور دانش‌آموزان شهرهای استان تهران در راهپیمایی ۱۳ آبان
اگر دانشجویان لانه جاسوسی را نمی‌گرفتند، چه می‌شد؟
فیلم: حضور اقشار مختلف مردم تبریز در راهپیمایی ۱۳ آبان
آغاز مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان تا ساعاتی دیگر
حضور پرشور تهرانی‌ها در راهپیمایی ۱۳ آبان
شروع مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان تا ساعاتی دیگر
راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان آغاز شد
فیلم: حضور اقشار مختلف مردم گرگان در روز مبارزه‌ با استکبار جهانی
انتقاد مطهری از «کار غیرضروری تسخیر سفارت آمریکا»
برگزاری مراسم باشکوه 13 آبان در ایلام
آغاز مراسم سیزده آبان ماه ۱۴۰۰ در تهران
چرا هنوز حرف‌زدن درباره‌ تسخیر سفارت تابوست؟!
فیلم: حضور مردم، دانش آموزان و مسئولان استان کرمانشاه در راهپیمایی ۱۳ آبان
روح‌الامینی: آمریکایی‌ها امانت بودند، نه گروگان
گورستان سربازان آمریکایی در خیابان طالقانی
افتتاح حسینیه در سفارت سابق آمریکا
فیلم: اقشار مختلف مردم بوشهر به ویژه دانش آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان
راهپیمایی ۱۳ آبان آغاز شد
«مثلث: سیا، ساواک، سفارت» در برابر مردم!
