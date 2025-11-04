En
قیمت خودرو امروز 13 آبان 1404

قیمت خودرو امروز 13 آبان 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
قیمت خودرو امروز 13 آبان 1404

قیمت خودرو امروز 13 آبان 1404 در شرایطی اعلام شد که پس از واکنش هیجانی بازار خودرو نسبت به نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت محصولات خودروسازان، بازار خودرو اکنون در مسیر تثبیت نسبی قیمت‌ها قرار گرفته است. فروکش‌کردن انتظارات تورمی کوتاه‌مدت و تعدیل رفتار خریداران سرمایه‌ای موجب شده است که سطح عمومی قیمت‌ها در معاملات امروز با نوسان اندک همراه باشد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، البته، تقاضای متفاوت برای هر مدل خودرو و میزان عرضه آن از سوی شرکت‌های خودروساز، موجب شده است که دامنه نوسانات قیمتی در میان مدل‌های مختلف یکسان نباشد. به‌عنوان نمونه، خودروهای پرتقاضا و کم‌تیراژ همچنان با مقاومت قیمتی بیشتری مواجه‌اند، در حالی که در خودروهای مونتاژی یا مدل‌های کمتر متقاضی، کاهش قیمت محسوس‌تری مشاهده می‌شود.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز 13 آبان 1404

تارا دستی V1 نسبت به روز گذشته 11 میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص یک میلیارد و 101 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، دنا پلاس اتوماتیک افت قیمت هفت میلیون تومانی را تجربه کرد تا امروز با نرخ یک میلیارد و 346 میلیون تومان معامله شود.

شاهین اتوماتیک G پنج میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ یک میلیارد و 220 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، کوییک GXR افت قیمت سه میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی 677 میلیون تومان خرید و فروش شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز 13 آبان 1404

اکستریم QX در صدر فهرست تغییرات قیمتی میان خودروهای مونتاژی قرار دارد. بر این اساس، این کراس‌اوور مونتاژی افت قیمت 90 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با برچسب قیمتی 6 میلیارد و 360 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از سوی دیگر، تیگو 8 پرومکس نسبت به روز معاملاتی گذشته 25 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ چهار میلیارد و 20 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

هایما S7 پرو نسبت به روز معاملاتی گذشته 45 میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ دو میلیارد و 415 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از طرف دیگر، چانگان CS55 مونتاژی افت 25 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی دو میلیارد و 815 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

میان محصولات بهمن‌موتور، فیدلیتی الیت (7 نفره) افت 15 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی دو میلیارد و 565 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود. از سوی دیگر، دیگنیتی پرایم نسبت به روز گذشته 13 میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی دو میلیارد و 232 میلیون تومان سقوط کرد.

 

