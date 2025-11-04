En
نوه امام: تسخیر سفارت نبود، قدرت امروز را نداشتیم

سیدعلی خمینی نوه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران گفت: اگر سفارت آمریکا در سال ۵۸ تسخیر نشده بود، امروز نه جمهوری اسلامی باقی مانده بود و نه ایران به فناوری‌های دفاعی و هسته‌ای دست می‌یافت. او این واقعه را «انقلاب دوم» و تضمین‌کننده استقلال ایران توصیف کرد.
نوه امام: تسخیر سفارت نبود، قدرت امروز را نداشتیم

سیدعلی خمینی در سخنانی به مناسبت سالگرد تسخیر سفارت آمریکا گفت: ملت ایران پنجاه سال پیش یکصدا پشت دانشجویانی ایستاد که سفارت آمریکا را تسخیر کردند، زیرا می‌خواستند ثابت کنند که «می‌توان در برابر قدرت‌های جهانی ایستاد».

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، او با تأکید بر اینکه «تسخیر سفارت آمریکا استقلال ایران را تثبیت کرد»، گفت: اگر آن واقعه رخ نمی‌داد، امروز نه جمهوری اسلامی برقرار بود و نه کشور ما به فناوری موشکی و انرژی هسته‌ای دست یافته بود، چون آمریکا مخالف این پیشرفت‌ها بود.

سیدعلی خمینی افزود: «کشورهای منطقه اجازه ندارند حتی پدافند داشته باشند، چون آمریکا می‌گوید نباید داشته باشید. اگر نگاه آن دوران ادامه پیدا می‌کرد، ما هم امروز موشک، پدافند و انرژی هسته‌ای نداشتیم.»

نوه امام خمینی در ادامه با اشاره به تعبیر امام درباره ماجرای ۱۳ آبان گفت: «تسخیر سفارت آمریکا، انقلابی بزرگ‌تر از انقلاب اول بود؛ انقلابی که استقلال ما را تضمین کرد و روح خودباوری را در ملت زنده نگه داشت.»

 

