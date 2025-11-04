En
آغاز مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان تا ساعاتی دیگر

مراسم راهپیمایی گرامیداشت روز ۱۳ آبان تا ساعاتی دیگر با حضور دانشجویان و دانش‌آموزان سراسر تهران و اقشار مختلف مردم مقابل لانه جاسوسی (سفارت سابق آمریکا) آغاز خواهد شد.
آغاز مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان تا ساعاتی دیگر

راهپیمایی روز ۱۳ آبان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» امروز (سه‌شنبه) همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها از ساعت ۹ صبح از میدان فلسطین تهران به سمت لانه جاسوسی و محل برگزاری مراسم در خیابان طالقانی برگزار خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،‌ مراسم ۱۳ آبان امسال به‌صورت سراسری در تمامی استان‌های کشور با شعار محوری «متحد و استوار، مقابل استکبار» و در بیش از ۹۰۰ شهر برگزار می‌شود و مردم ایران بار دیگر با نمایش اتحاد مقدس، انسجام اجتماعی، وحدت ملی و عظمت بی‌نظیر خود، به دشمنان ایران و اسلام، پاسخی کوبنده و قاطع خواهند داد.

نواخته شدن زنگ استکبارستیزی ساعت ۸ صبح روز ۱۳ آبان در بیش از ۱۱۹ هزار مدرسه سراسر کشور و پخش از شبکه اجتماعی شاد و هم‌چنین اختصاص بخشی از خطبه‌های نماز جمعه ۹ آبان و جمعه آینده ۱۶ آبان در بیش از ۹۰۰ شهر توسط خطبای محترم و ائمه جمعه کشور در موضوع تبیین جنایات رژیم مستکبر آمریکا بخشی از برنامه‌های گرامیداشت این روز است. 

شایان ذکر است، بیش از ۴۵۰۰ عوامل رسانه‌ای اعم از خبرنگار، تصویربردار و عکاس، مراسم ۱۳ آبان را در سراسر کشور پوشش خبری می‌دهند.

در تهران ۱۱۰ خبرنگار و عکاس خارجی و بیش از ۶۰۰ عکاس، خبرنگار و تصویربردار داخلی این مراسم را پوشش می‌دهند.

هم‌چنین در این مراسم خانواده شهدا به ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه، هسته‌ای، مدافعان حرم، جانبازان و ایثارگران، جامعه ورزشی، اقشار مختلف مردمی و تشکل‌های دانش‌آموزی و دانشجویی شرکت خواهند کرد.

سخنرانی ویژه مراسم، اجرای برنامه‌هایی چون مداحی حماسی، اجرای گروه‌های سرود دانش‌آموزی و رزم‌نوازان دژبان ارتش جمهوری اسلامی،  قرائت بیانه دانشجویی و دانش‌آموزی و قرائت قطعنامه سراسری (توسط خانم سحر امامی) از دیگر برنامه‌های یوم‌الله ۱۳ آبان در تهران است.

