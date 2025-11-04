En
تغییر جنسیت ماهی خاویاری در ژاپن

پژوهشگران ژاپنی در دانشگاه کندای با استفاده از ترکیبات طبیعی سویا موفق شده‌اند جنسیت ماهی خاویاری نر را به ماده تغییر دهند.
تغییر جنسیت ماهی خاویاری در ژاپن

تیمی از پژوهشگران دانشگاه «کندای» در ژاپن موفق شده‌اند با بهره‌گیری از ترکیبات طبیعی موجود در سویا، ماهی خاویاری نر را به ماده تبدیل کنند تا امکان تولید تخم‌های خاویار در مقیاس گسترده و با هزینه کمتر فراهم شود؛ دستاوردی که می‌تواند صنعت خاویار را متحول کند.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ این پژوهش بخشی از تلاش‌های چندساله دانشگاه کندای برای بهبود روش‌های پرورش ماهی خاویاری و کاهش هزینه تولید این خوراک لوکس جهانی است.

آزمایش‌ها از سال ۲۰۱۷ آغاز شد؛ زمانی که پژوهشگاه آبزی‌پروری این دانشگاه در ایستگاه «شینگو» واقع در استان واکایاما، ده هزار تخم لقاح‌یافته از گونه‌ خالص ماهی خاویار سیبری را از آلمان وارد کرد. این مرکز از دهه‌ی ۱۹۷۰ تاکنون به‌عنوان یکی از قطب‌های پژوهش در پرورش ماهیان آب شیرین ژاپن شناخته می‌شود.چهار ماه پس از مرحله‌ انکوباسیون مصنوعی، ۱۵۰ ماهی جوان به مدت شش ماه با رژیمی حاوی هورمون‌های زنانه تغذیه شدند و سپس با غذای عادی تا سن ۲۲ ماهگی پرورش یافتند. نتایج بازرسی از ۴۵ نمونه نشان داد که تمام آن‌ها ماده و دارای سلول‌های تخمک هستند.

اعضای هیئت علمی این پروژه اعلام کردند که در برخی گونه‌های آبزی، از جمله ماهی خاویار، امکان تغییر طبیعی جنسیت در واکنش به شرایط محیطی وجود دارد و می‌توان از این ویژگی برای اهداف پرورشی بهره گرفت.در ادامه، تیم پژوهشی از ترکیب ایزوفلاون سویا و پودر سویا با آنزیم‌های ویژه برای ایجاد تغییر جنسیت در نرها استفاده کرد.اکنون تمرکز این گروه بر روی گونه‌ استرلت (Sterlet) است که سرعت رشد بالاتری نسبت به بستر دارد.

