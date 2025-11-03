En
لیگ نخبگان آسیا

پیروزی سخت تراکتور برابر الشرطه عراق

تیم فوتبال تراکتور ایران با از پیش رو برداشتن الشرطه عراق به دومین برد خود در فصل جاری لیگ نخبگان دست یافت.
پیروزی سخت تراکتور برابر الشرطه عراق

به گزارش تابناک، تیم فوتبال تراکتور ایران در چهارمین دیدار خود در فصل ۲۶-۲۰۲۵ لیگ نخبگان آسیا، از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (دوشنبه) در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به مصاف الشرطه عراق رفت که این مسابقه با پیروزی یک بر صفر نماینده کشورمان به پایان رسید.  

تک گل شاگردان اسکوچیچ در این بازی را مهدی ترابی در دقیقه ۲۶ به ثمر رساند تا نماینده کشورمان با کسب دومین پیروزی متوالی خود در لیگ نخبگان، هشت امتیازی شود و به رده سوم جدول این مسابقات صعود کند.

در نیمه اول این مسابقه تیم تراکتور توپ و میدان را در اختیار داشت و چندین موقعیت خطرناک روی دروازه حریف عراقی خود ایجاد کرد، اما در نیمه دوم اکثر دقایق بازی در اختیار تیم الشرطه بود و چندین موقعیت بسیار خطرناک نیز روی دروازه تراکتور خلق کرد، اما بیرانوند با نمایش خوب خود، دروازه تیمش را بسته نگه داشت تا تک گل ترابی سه امتیاز را به حساب تیم اسکوچیچ واریز کند.

ترکیب تراکتور در این مسابقه را علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی‌فر، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، صادق محرمی (۸۰ - اودیل خامروبکوف)، مهدی شیری، تیبور هلیلوویچ، مهدی ترابی (۸۰ - مسعود زائر کاظمین)، مهدی هاشم‌نژاد (۶۹ - رگی لوشکیا)، امیرحسین حسین‌زاده و تومیسلاو اشترکال (۶۹ - دوماگوی دروژدک) تشکیل می‌دادند.

قضاوت مسابقه تراکتور ایران - الشرطه عراق بر عهده عبدالهادی الاسمر از قطر بود. او در این بازی به رگی لوشکیا از تراکتور و محمود المواس از الشرطه کارت زرد نشان داد.

