سقوط هولناک دختر بچه خردسال از پنجره

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، این حادثه هولناک اواخر مهرماه در شهرستان سبزوار رخ داد.

عصر آن روز پدر و مادر جانا ۲سال و نیمه در خانه استراحت می‌کردند که دختربچه آنها دور از چشم پدر و مادر به سمت پنجره رفت. او از چهارپایه بالا رفت و در پنجره را باز کرد و سرگرم تماشای کوچه شد که ناگهان سقوط کرد و به داخل کوچه افتاد. تا دقایقی پس از حادثه کسی متوجه ماجرا نشد تا اینکه پدر و مادر جانا از خواب پریدند و با دیدن جای خالی دخترشان و پنجره باز خانه، وحشتزده به مقابل پنجره رفتند و پیکر دخترشان را دیدند که روی زمین افتاده بود.

وحید تقوی مقدم، یکی از مطلعان این حادثه می‌گوید: وقتی جانا سقوط کرد، تا دقایقی کسی متوجه حادثه نشده بود. پدر و مادرش پس از اینکه متوجه ماجرا شدند وحشت‌زده و فریادزنان خودشان را به داخل کوچه رساندند. دخترشان بی حرکت روی زمین افتاده بود و تازه آن موقع بود که همسایه‌ها نیز متوجه حادثه شدند.

او ادامه می‌دهد: جانا به بیمارستان امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار منتقل شد. آنجا معلوم شد که دچار ضربه مغزی شده است. پزشکان او را به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل کردند. سطح هوشیاری دختربچه ۵ بود و به کما رفته بود. از همان زمان بود که نه تنها پدر و مادر جانا، که خیلی از مردم سبزوار که جریان حادثه قرار گرفته بودند، برای سلامتی دختربچه دست به دعا برداشتند؛ پدرش ۱۰ میلیون تومان نذر و برای تجهیز بیمارستانی که دخترش در آنجا بستری بود، به آنجا کمک مالی کرد؛ یکی از شهروندان در صفحه اینستاگرامش اعلام کرد که آش نذری پخته و بین مردم پخش کرده و یکی دیگر از زائران مشهد خواسته بود که برای دختربچه دعا کنند. اما در حالی که همه منتظر شنیدن خبر سلامتی جانا بودند، متاسفانه او پس از دو هفته جانش را از دست داد.

بر اساس این گزارش، روز گذشته، پیکر دختربچه در آرامستان سبزوار به خاک سپرده شد و پدرش هزینه مراسم ختم او را برای کمک به بیمارستان امداد اهدا کرد.