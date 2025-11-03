En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سقوط هولناک دختر بچه خردسال از پنجره

۱۳ روز پس از سقوط هولناک دختربچه خردسال سبزواری از پنجره طبقه دوم، او در بیمارستان جان باخت. 
کد خبر: ۱۳۳۸۱۰۸
| |
850 بازدید
سقوط هولناک دختر بچه خردسال از پنجره

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، این حادثه هولناک اواخر مهرماه در شهرستان سبزوار رخ داد.

عصر آن روز پدر و مادر جانا ۲سال و نیمه در خانه استراحت می‌کردند که دختربچه آنها دور از چشم پدر و مادر به سمت پنجره رفت. او از چهارپایه بالا رفت و در پنجره را باز کرد و سرگرم تماشای کوچه شد که ناگهان سقوط کرد و به داخل کوچه افتاد. تا دقایقی پس از حادثه کسی متوجه ماجرا نشد تا اینکه پدر و مادر جانا از خواب پریدند و با دیدن جای خالی دخترشان و پنجره باز خانه، وحشتزده به مقابل پنجره رفتند و پیکر دخترشان را دیدند که روی زمین افتاده بود.

وحید تقوی مقدم، یکی از مطلعان این حادثه می‌گوید: وقتی جانا سقوط کرد، تا دقایقی کسی متوجه حادثه نشده بود. پدر و مادرش پس از اینکه متوجه ماجرا شدند وحشت‌زده و فریادزنان خودشان را به داخل کوچه رساندند. دخترشان بی حرکت روی زمین افتاده بود و تازه آن موقع بود که همسایه‌ها نیز متوجه حادثه شدند.

او ادامه می‌دهد: جانا به بیمارستان امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار منتقل شد. آنجا معلوم شد که دچار ضربه مغزی شده است. پزشکان او را به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل کردند. سطح هوشیاری دختربچه ۵ بود و به کما رفته بود. از همان زمان بود که نه تنها پدر و مادر جانا، که خیلی از مردم سبزوار که جریان حادثه قرار گرفته بودند، برای سلامتی دختربچه دست به دعا برداشتند؛ پدرش ۱۰ میلیون تومان نذر و برای تجهیز بیمارستانی که دخترش در آنجا بستری بود، به آنجا کمک مالی کرد؛ یکی از شهروندان در صفحه اینستاگرامش اعلام کرد که آش نذری پخته و بین مردم پخش کرده و یکی دیگر از زائران مشهد خواسته بود که برای دختربچه دعا کنند. اما در حالی که همه منتظر شنیدن خبر سلامتی جانا بودند، متاسفانه او پس از دو هفته جانش را از دست داد.

بر اساس این گزارش، روز گذشته، پیکر دختربچه در آرامستان سبزوار به خاک سپرده شد و پدرش هزینه مراسم ختم او را برای کمک به بیمارستان امداد اهدا کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خراسان رضوی سبزوار سقوط از ساختمان پنجره کودک دختر بچه ضربه مغزی
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مرگ مغزی دختر ۵ ساله در ضرب‌وشتم توسط ناپدری
در پی حریق، مرد ۵۰ ساله از پنجره بیرون پرید
مصدومیت مرد میانسال با سقوط از ساختمان ۶ طبقه
نجات معجزه آسای یک کودک در سقوط از ساختمان
ماجرای گم شدن کودک تهرانی در سبزوار
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۶ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۸۱ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۳ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۱۰ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۷۰ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۰ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۰ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۴۹ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005c6O
tabnak.ir/005c6O