رئیس فدراسیون والیبال: به شایعات درباره صابر دامن نزنید

به گزارش تابناک، میلاد تقوی بعدازظهر دوشنبه در حاشیه مراسم ایام فاطمیه و یادبود مرحوم احمد سعادتمند درباره آخرین وضعیت صابر کاظمی گفت: تغییری در شرایط جسمی او ایجاد نشده و همچنان با ضایع مغزی دست به گریبانگیر است. جا دارد از ابراز احساسات مردم و حضور مسوولان تشکر و قدردانی کنم. خانواده بزرگ والیبال همواره در کنار خانواده کاظمی هستند.

او افزود: خواهشی که دارم این است که مردم به شایعات دامن نزنند و به اخبار کذب گوش نکنند و اجازه ندهیم که از احساسات مردم استفاده شود و تسویه حساب‌های شخصی خود را با این حادثه به هم متصل نکنیم. هر کسی با فرد دیگری مشکل دارد الان زمان مناسبی نیست و به شایعات خانواده‌ وی به بهترین شکل پاسخ گفتند. اصلا محرومیتی برای صابر وجود نداشت و حتی جریمه‌اش نیز انجام نشد. او کاملا در داخل و خارج کشور آزاد بود که قرارداد ببندد. امیدوارم مردم فهیم کشورمان اجازه ندهند برخی‌ها تسویه حساب‌های شخصی خود را امروز به واسطه شرایط خاص صابر انجام دهند و با احساسات مردم بازی کنند.

تقوی ادامه داد: خانواده صابر کاظمی در کنارش هستند و اگر نیاز به صحبت باشد حتما خانواده‌اش صحبت خواهند کرد.

رئیس فدراسیون والیبال در خصوص برخی شایعات درباره صابر کاظمی در قطر، گفت: او دچار ضایع مغزی شده و ما این ضایعه را به عنوان سکته معزی می‌شناسیم، در حقیقت یکی از شریان‌های اصلی مغزی او دچار پارگی شده که در سنین صابر پارگی شریان شایعه‌ترین دلیل برای سکته مغزی است.

او ادامه داد: این که گفته می‌شود در قطر امکانات لازم حتی از نظر پزشک وجود نداشته این طور نیست؛ همه تلاش کردند و برای بهبود صابر زحمت کشیدند، در چنین شرایطی امیدوارم بهترین اتفاق برای او رقم بخورد.

تقوی در پایان درباره آخرین وضعیت تیم ملی گفت: جا دارد به خانواده بزرگ والیبال موفقیت بی‌نظیر تیم ملی پسران و دختران در بحرین را تبریگ بگویم، واقعا گل کاشتند. این نتیجه زحمت یکی دو ساله و شبانه‌روزی کادر فنی و بازیکنان بود. امیدوارم این نتیجه خوب در بازی‌های کشورهای اسلامی نیز تکرار شود.