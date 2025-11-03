En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آمادگی امروز سپاه بیشتر از دوران جنگ ۱۲ روزه است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جلسه مشترک این کمیسیون با سردار پاکپور فرمانده سپاه گفت: در این جلسه سردار پاکپور از آمادگی کامل و حداکثری سپاه پاسداران برای مقابله با هرگونه تهدید و شرارت سخن گفت و تأکید داشت که آمادگی امروز سپاه بیشتر از دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است و نیروهای سپاه در اوج توان رزمی و عملیاتی خود قرار دارند.
کد خبر: ۱۳۳۸۰۹۸
| |
347 بازدید
آمادگی امروز سپاه بیشتر از دوران جنگ ۱۲ روزه است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ابراهیم رضایی با اشاره به دیدار امروز  اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با سردار سرلشکر پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی امروز با فرمانده سپاه و جمعی از معاونین و مسئولان سپاه، و همچنین سردار خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دیدار کردند.

وی توضیح داد: در این نشست، سرلشکر پاکپور گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های سپاه پاسداران در ماه‌های اخیر یعنی از زمان آغاز دوره فرماندهی خود به ویژه در جنگ ۱۲ روزه ارائه کرد و به سلسله اقداماتی که در بخش‌های مختلف، به‌خصوص در نیروی هوافضای سپاه برای شکست رژیم صهیونیستی، انتقام از این رژیم و تنبیه متجاوزان صهیونیست انجام شده بود، اشاره کرد.

رضایی اضافه کرد: سرلشکر پاکپور همچنین تحلیلی از شرایط کشور و منطقه ارائه داد و از آمادگی کامل و حداکثری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مقابله با هرگونه تهدید و شرارت خبر داد. ایشان تأکید کرد که آمادگی امروز سپاه بیشتر از دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است و نیروهای سپاه در اوج توان رزمی و عملیاتی خود قرار دارند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین با اشاره به گزارش سردار خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، گفت: سردار خادمی گزارشی در حوزه امنیتی و اقدامات برای تأمین امنیت کشور و افزایش ضریب تامین امنیت کشور ارائه کرد.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و ایثارگری‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه، بر حمایت کامل مجلس و کمیسیون امنیت ملی از سپاه پاسداران تأکید و اعلام آمادگی کردند که مجلس از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود برای پشتیبانی از سپاه و تقویت توان دفاعی کشور استفاده خواهد کرد.

رضایی بیان کرد: در این نشست، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز سپاه را مظهر ایثار، گذشت، و اقتدار ملت ایران توصیف کرد و گفت که سپاه امروز در اوج آمادگی برای مقابله با دشمنان ملت ایران قرار دارد و به هرگونه شرارت، پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده خواهد داد. ایشان بر لزوم حمایت از سپاه صیانت از مرزهای کشور تأکید کرد.

می در پایان گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اهدای لوح تقدیر به فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از زحمات، مجاهدت‌ها، تلاش‌ها و ایثارگری‌های ظفرمندانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر به‌ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه، قدردانی کرد

اشتراک گذاری
برچسب ها
سپاه سردار پاکپور فرمانده کل سپاه مجلس کمیسیون امنیت ملی اسرائیل جنگ جنگ ۱۲ روزه جنگ ایران و اسرائیل
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!
نگاه تحلیلگران: حمله قریب‌الوقوع یا جنگ روانی؟
هشدار آمریکا به بغداد درباره یک عملیات نظامی در منطقه
عکس: مانور پهپادی یگان سجیل با حضور فرمانده کل سپاه
حمله دوباره اسرائیل به ایران چقدر به واقعیت نزدیک است؟!
سخنگوی سپاه: شهادت شهید هنیه ردیابی بود نه خرابکاری
مانور پهپادی یگان سجیل با حضور فرمانده کل سپاه
اظهارات تازه سرلشکر رحیم صفوی درباره جنگ
رحیم صفوی: هنوز جنگ به سرانجام کامل نرسیده است
عکس | پوستر جدید سایت رهبر انقلاب: خدا با ماست
عراقچی: در جنگ فضای اسرائیل در اختیار موشک‌های ایران بود
تجهیز گسترده سپاه به موشک‌های کروز در دریا
زمان اولین واکنش سپاه به آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
سردار پاکپور: ادامه ضربات سپاه؛ حتی با توقف حملات اسرائیل!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۶ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۸۱ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۳ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۱۰ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۷۰ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۰ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۰ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۴۹ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005c6E
tabnak.ir/005c6E