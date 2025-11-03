پاسخ وزیر خارجه قطر به منتقدان روابط تهران - دوحه

به گزارش تابناک، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در گفتگو با شبکه سی ان ان در پاسخ به سوالی درباره انتقادات نسبت به روابط دوحه با تهران تصریح کرد: ایران همسایه ماست و تنها ۱۰۰ تا ۱۵۰ مایل با ما فاصله دارد. ما بزرگترین میدان گازی جهان را با ایران شریک هستیم. ایران در منطقه ما قرار دارد و ما باید با آنها تعامل داشته باشیم.
وی در گفتگوی خود بیان کرد: ما میخواهیم که شاهد پیشرفت، توسعه و موفقیت ایران باشیم. ما بهطور قطع خواهان رقابت تسلیحاتی در منطقه نیستیم. ما رقابت هستهای در منطقه را نمیخواهیم و به همین دلیل همواره از دیپلماسی حمایت کرده و خواهان آن هستیم که ایران و ایالات متحده به توافق دست یابند و برنامه هستهای ایران تحت نظارت بینالمللی قرار گیرد تا تضمین شود که فعالیتهای آن صلحآمیز است.
آل ثانی خاطر نشان کرد: این مسئولیت ماست و به همین دلیل، قطر برای حل این مساله تلاش میکند و آماده است تا به آن کمک کند.
وی درباره آمریکا نیز گفت: آمریکا شریک و متحد ماست. ما در راستای گسترش این روابط نه تنها امنیتی و دفاعی بلکه انرژی و اقتصادی و آموزشی حرکت می کنیم.
وی افزود: پایگاه هوایی که ما میزبان آن هستیم در آن بیش از ۱۰ هزار نظامی آمریکایی هستند. دانشگاههای آمریکایی در قطر هستند. شرکت های انرژی آمریکایی در قطر فعال هستند.
درباره تلاشهای میانجی گرایانه قطر نیز گفت: میانجی گری بخشی از دکترین امنیت ملی ماست. دیپلماسی ابزاری برای حل درگیری هاست نه به کارگیری زور.