ماه خونین را ول کنید، جذاب ترین ماه سال در راه است

خود را برای تماشای یک منظره‌ی آسمانی استثنایی آماده کنید؛ روز ۵ نوامبر ۲۰۲۵، بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین ماه کامل سال، در آسمان شب خواهد درخشید.

به گزارش تابناک به نقل از زومیت، این رویداد که دومین ابرماه از سه ابرماه پیاپی امسال است، به وقت ایران در عصر چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ به اوج خود می‌رسد و نزدیک‌ترین ماه کامل به زمین از فوریه ۲۰۱۹ تاکنون خواهد بود.

ابرماه آبان، موسوم به «ماه سگ آبی شب‌زی»، در فاصله‌ی فوق‌العاده نزدیک حدود ۳۵۶٬۹۸۰ کیلومتری از زمین قرار می‌گیرد. نام ماه سگ آبی ریشه در فرهنگ بومیان آمریکای شمالی دارد و به زمانی اشاره می‌کند که سگ‌های آبی در زیر نور ماه کامل نوامبر، مشغول ساختن سد‌های زمستانی خود هستند. همچنین، این ابرماه در صورت فلکی گاو یا ثور (Taurus) و در نزدیکی خوشه‌ی ستاره‌ای پروین (Pleiades) دیده می‌شود.

ماه در ۱۴ آبان در ساعت ۱۶:۴۳ به وقت تهران طلوع می‌کند و لحظه‌ی اوج ماه کامل فقط چند دقیقه بعد، در ساعت ۱۶:۴۹ به وقت تهران رخ می‌دهد. سپس از همان بعدازظهر تا بعد از نیمه‌شب می‌توانید از تماشای ابرماه در آسمان لذت ببرید.

شاید بپرسید چرا ابرماه آبان تا این حد خاص است؟ پدیده‌ی «ابرماه» زمانی رخ می‌دهد که ماه کامل با حضیض یا نزدیک‌ترین نقطه‌ی مداری ماه به زمین، هم‌زمان شود. مدار ماه به دور زمین کاملاً دایره‌ای نیست و حالت بیضوی دارد، به همین دلیل فاصله‌اش از ما دائماً در حال تغییر است. حتی مدار بیضوی نیز کمی نوسان دارد، به همین دلیل فاصله‌ی نزدیک‌ترین ابرماه‌ها به زمین، با یکدیگر متفاوت است.

به‌نقل از ناسا، قرص ماه در حالت ابرماه می‌تواند تا ۱۴ درصد بزرگ‌تر و ۳۰ درصد درخشان‌تر از زمانی به نظر برسد که در دورترین نقطه‌ی مدارش قرار دارد. تفاوت اندازه با چشم غیرمسلح به‌سختی تشخیص داده می‌شود، اما افزایش درخشندگی آن می‌تواند محسوس باشد.

ابرماه ۱۴ آبان تقریبا یک ماه پس از اولین ابرماه سال در ۱۵ مهرماه اتفاق می‌افتد. نکته‌ی جالب این است که ابرماه بعدی نیز یک ماه بعد در ۱۳ آذر رخ خواهد بود. ابرماه‌ها رویداد‌های نادری نیستند و حتی وقوع سه ابرماه متوالی نیز چندان نادر محسوب نمی‌شود. بااین‌حال، ابرماه‌ها همیشه فرصت خوبی برای خیره‌شدن به ماه و لذت‌بردن از شگفتی‌های آسمان شب هستند.