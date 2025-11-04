بریتنی اسپیرز ناگهان ناپدید شد!

در روزهای اخیر و پس از انتشار چند پست نگرانکننده، صفحه اینستاگرام بریتنی اسپیرز بهطور ناگهانی ناپدید شده است؛ اتفاقی که بار دیگر گمانهزنیها درباره وضعیت روحی این خواننده مشهور آمریکایی را بالا برده است.
به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ تا روز شنبه، صفحه او با نام «زیلا ماریا ریور رد» فعال بود، اما حالا با پیامی روبهرو میشود که میگوید: «صفحه در دسترس نیست. ممکن است لینک خراب شده یا حساب کاربری حذف شده باشد.» هنوز مشخص نیست که اسپیرز خودش صفحه را حذف کرده یا اینستاگرام آن را مسدود کرده است. در همین حال، حساب او در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) همچنان باقی مانده، اما آخرین پست او مربوط به اواسط اکتبر است.
رفتارهای عجیب بریتنی در ماههای گذشته، از انتشار ویدیوهای رقص برهنه گرفته تا تصاویری از او با چاقو در دست، خانوادهاش را بهشدت نگران کرده است. اطرافیان او میگویند بیم آن میرود که بریتنی به خود آسیب بزند یا دوباره دچار بحران روحی شود.
بهتازگی نیز رسانهها از رانندگی خطرناک او پس از یک مهمانی شبانه خبر دادهاند. طبق گزارشها، اسپیرز با وجود مخالفت دوستانش پشت فرمان نشست و خودرویش را با سرعت زیاد و حرکات خطرناک در جاده به حرکت درآورد.
همزمان، درگیریهای او با همسر سابقش، کوین فدرلاین، بالا گرفته است. فدرلاین در مصاحبهای گفته بود نگران جان بریتنی است و او به کمک نیاز دارد. این اظهارات با واکنش تند اسپیرز روبهرو شد؛ او در صفحهاش نوشت: «دروغها و رفتارهای تحقیرآمیز همسر سابقم آزاردهنده و خستهکننده است. من سالها تلاش کردم پسرانم بخشی از زندگیام باشند، اما حالا تصمیم دارم خودم تعیین کنم چه زمانی در دسترسشان باشم. دروغهایی که دربارهام گفته میشود، برای دیگران سود دارد، اما تنها کسی که آسیب میبیند منم.»