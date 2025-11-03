در پاسخ به استفتای تابناک؛ فتوای جدید مقام معظم رهبری درباره سلاح هسته ای صادر شد

در فتوای هسته‌ای رهبر انقلاب که در پیامشان در نخستین کنفرانس بین‌المللی «خلع سلاح هسته‌ای و عدم اشاعه» در فروردین ۸۹ منتشر شد و پس از آن به‌صورت رسمی در سازمان ملل هم ثبت شد، آمده است که ما علاوه بر اعتقاد به حرمت سلاح هسته‌ای، کاربرد «دیگر انواع سلاح‌های کشتار جمعی، نظیر سلاح شیمیایی و سلاح میکروبی را نیز ... حرام می‌دانیم.»



تابناک: در فتوای هسته‌ای رهبر انقلاب که در پیامشان در نخستین کنفرانس بین‌المللی «خلع سلاح هسته‌ای و عدم اشاعه» در فروردین ۸۹ منتشر شد و پس از آن به‌صورت رسمی در سازمان ملل هم ثبت شد، آمده است که ما علاوه بر اعتقاد به حرمت سلاح هسته‌ای، کاربرد «دیگر انواع سلاح‌های کشتار جمعی، نظیر سلاح شیمیایی و سلاح میکروبی را نیز ... حرام می‌دانیم.» در حال حاضر و با توجه به شرایط حاکم بر منطقه و تهدیدات وجودی ایران از سوی دشمنان به ویژه رژیم صهیونیستی، برخی اعتقاد بر لزوم دستیابی به سلاح هسته ای را در عرصه عمومی مطرح می کنند. آیا به لحاظ فقهی، احتمال تغییر در دیدگاه مقام معظم رهبری میسر است؟

پاسخ: جهت اطلاع از مواضع رهبر معظم انقلاب(دام ظله) در مورد حرمت استفاده از سلاح های هسته ای و کشتار جمعی به بیانات ایشان در همین پایگاه مراجعه فرمایید: پیام معظم له به اجلاس بین المللی خلع سلاح.

بر این اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی بر فتوای قبلی خود در زمینه سلاح هسته ای تاکید کرده اند.