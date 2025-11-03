En
دانش‌آموز زرندی در زنگ ورزش جان باخت

رئیس فوریت‌های پزشکی زرند گفت: امیرحسین سیستانی دانش‌آموز ۱۷ ساله پایه یازدهم رشته ریاضی در یکی از مدارس غیرانتفاعی شهرستان زرند، هنگام ورزش در مدرسه دچار ایست قلبی ناگهانی شد و علی‌رغم تلاش‌های نیروهای اورژانس و کادر درمان، جان باخت.
دانش‌آموز زرندی در زنگ ورزش جان باخت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ امین عرب‌پور رئیس فوریت‌های پزشکی زرند روز دوشنبه ۱۲ آبان در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: امروز (۱۲ آبان) به‌محض دریافت گزارش کاهش سطح هوشیاری این دانش‌آموز، کارشناسان اورژانس ۱۱۵ بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از رسیدن بر بالین وی مشخص شد دچار ایست قلبی شده که عملیات احیا بلافاصله آغاز شد و پس از انتقال به بیمارستان امام علی (علیه السلام)، تلاش‌ها برای بازگرداندن وی ادامه یافت، اما متأسفانه بی‌نتیجه ماند.

امین میرزایی، مدیر مدرسه نیز در این رابطه گفت: امیرحسین دانش‌آموزی مؤدب، بااخلاق و بسیار کوشایی بود که در کنار موفقیت‌های تحصیلی، در عرصه ورزش نیز رتبه برتر داشت. رفتنش برای همه ما غیرقابل باور است.

