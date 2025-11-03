رئیس فوریت‌های پزشکی زرند گفت: امیرحسین سیستانی دانش‌آموز ۱۷ ساله پایه یازدهم رشته ریاضی در یکی از مدارس غیرانتفاعی شهرستان زرند، هنگام ورزش در مدرسه دچار ایست قلبی ناگهانی شد و علی‌رغم تلاش‌های نیروهای اورژانس و کادر درمان، جان باخت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ امین عرب‌پور رئیس فوریت‌های پزشکی زرند روز دوشنبه ۱۲ آبان در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: امروز (۱۲ آبان) به‌محض دریافت گزارش کاهش سطح هوشیاری این دانش‌آموز، کارشناسان اورژانس ۱۱۵ بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از رسیدن بر بالین وی مشخص شد دچار ایست قلبی شده که عملیات احیا بلافاصله آغاز شد و پس از انتقال به بیمارستان امام علی (علیه السلام)، تلاش‌ها برای بازگرداندن وی ادامه یافت، اما متأسفانه بی‌نتیجه ماند.

امین میرزایی، مدیر مدرسه نیز در این رابطه گفت: امیرحسین دانش‌آموزی مؤدب، بااخلاق و بسیار کوشایی بود که در کنار موفقیت‌های تحصیلی، در عرصه ورزش نیز رتبه برتر داشت. رفتنش برای همه ما غیرقابل باور است.