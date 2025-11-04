باشگاه استقلال با مدیریت علی تاجرنیا اقدام به تشکیل تیم‌هایی در رشته‌های بسکتبال، هندبال و کشتی کرده است. اقدامی جالب و قابل توجه که استقلال را به یک باشگاه واقعی تبدیل کرده، اما در این بین پرسش‌هایی وجود دارد که آینده این تیم‌ها را مبهم می‌کند.

در تبدیل شدن تیم فوتبال استقلال به یک باشگاه اوضاع جایی نگران کننده‌تر می‌شود که در امتداد تغییر و تحولات گسترده در فوتبال ایران، شرایط به‌گونه‌ای شود که هلدینگ خلیج‌فارس هم دیگر مالک باشگاه نباشد و قرار شود مالکیت این باشگاه پرهوادار به بخش یا ارگان دیگری واگذار شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، باشگاه استقلال روزهای ایده‌آلی را پشت سر می‌گذارد و به عبارتی حال این باشگاه و هوادارانش حسابی خوب است. دلیلش هم نتایجی است که تیم‌های مختلف و اغلب تازه تأسیس آبی‌های پایتخت در رشته‌های مختلف کسب کرده‌اند. علاوه بر تیم فوتبال آقایان با هدایت ریکاردو ساپینتو که پس از هفته‌های کابوس‌وار ابتدای فصل حالا در وضعیت مناسبی به سر می‌برد، تیم بسکتبال استقلال با سرمربیگری مهران شاهین‌طبع هم اوضاع خوبی دارد و پیروزی‌های پی‌درپی کسب کرده است.

البته این تمام ماجرا نیست و باشگاه استقلال در رشته‌های دیگری چون فوتسال، کشتی، والیبال و هندبال هم تیم‌داری می‌کند. همین چند روز پیش رسانه رسمی باشگاه استقلال همزمان با روز جهانی مربی، طرحی از تمام مربیان خود در رشته‌های مختلف منتشر کرد و نوشت: «باشگاه استقلال در روز جهانی مربی، به احترام همه آن‌هایی که با دانش، صبوری، تعصب و شرافت، روی نیمکت‌های تیم‌های مختلف باشگاه ایستاده‌اند، سر تعظیم فرود می‌آورد. از فوتبال تا فوتسال و کشتی، از بسکتبال تا والیبال و هندبال؛ این خانواده بزرگ، بر شانه‌های اندیشه و تلاش شما استوار است. شما سازندگان فردا، الهام‌بخش امروز و تکیه‌گاه لحظات سخت هستید. روز جهانی مربی مبارک.»

در این شرایط، دو روز پیش احسان حدادی رئیس فدراسیون دوومیدانی با علی تاجرنیا دیدار کرد. در این جلسه که با حضور علیرضا صیفوری سرپرست دبیری و حمید حنیفه‌زاده سرپرست خزانه‌داری و عضو هیأت رئیسه فدراسیون دوومیدانی در دفتر باشگاه استقلال تهران برگزار شد، طرفین به بحث و تبادل نظر درباره همکاری‌های مشترک و حضور مؤثر استقلال‌ در رشته دوومیدانی پرداختند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد سرپرست فعلی باشگاه استقلال به تشکیل تیم دوومیدانی این باشگاه هم علاقه‌مند است.

با تمام این اوصاف، باشگاهی که تا همین پارسال تیم فوتبال زنان نداشت و با توجه به تأکید و الزام AFC برای دریافت مجوز حرفه‌ای اقداماتی در راستای تشکیل تیم فوتبال در بخش زنان انجام داد، امسال به یکباره اقدام به تشکیل و فعالیت در تعدادی از رشته‌های دیگر کرد. آن هم بدون اینکه کوچک‌ترین پیشرفتی در خصوص زیرساخت‌‎های مرتبط با این رشته‌ها ایجاد شود. در واقع باشگاه استقلال در حال حاضر از داشتن یک سالن اختصاصی برای تمرین تیم‌هایی چون بسکتبال و هندبال محروم است.

حال سؤال اصلی این است که چطور امسال به یکباره نگاه حرفه‌ای وارد ساختار باشگاه استقلال شده است! البته که تیم‌داری استقلال در رشته‌هایی جزو فوتبال بسیار هم خوب و قابل تقدیر است، اما فقدان زیرساخت لازم از یکسو و تجربه‌های پیشین در موارد مشابه، باعث می‌شود نگرانی‌ها یا حداقل پرسش‌های مهمی به وجود بیاید. در واقع با شرایطی که در ورزش کشورمان وجود دارد، اگر ماجرا صرفاً به علایق و رویکرد مثبت یک شخص مرتبط باشد و روابط قوی ورزشی و غیر ورزشی علی تاجرنیا، آن وقت می‌توان این پرسش را مطرح کرد که مدیر بعد از تاجرنیا چه مسیری را طی خواهد کرد؟ اوضاع جایی نگران کننده‌تر می‌شود که در امتداد تغییر و تحولات گسترده در فوتبال ایران، شرایط به‌گونه‌ای شود که هلدینگ خلیج‌فارس هم دیگر مالک باشگاه نباشد و قرار شود مالکیت این باشگاه پرهوادار به بخش یا ارگان دیگری واگذار شود. اگر مالک جدید مدعی شود که از لحاظ مالی امکان ادامه تیم‌داری در رشته‌های دیگری جز فوتبال را ندارد و نمی‌تواند هزینه‌شان را پرداخت کند، آن وقت تکلیف چیست؟

لازم به یادآوری است که سال‌ها پیش باشگاه پرسپولیس هم در مقاطعی مشابه چنین مسیری را طی کرد و تیم‌های پرسپولیس در رشته‌هایی چون کشتی، وزنه‌برداری و دوومیدانی تشکیل و در مسابقات شرکت کردند. اوایل همه‌چیز خوب بود و تعدادی از کارشناسان رشته‌های مرتبط در اظهارنظرهایی از اقدام پرسپولیس استقبال کردند و مدعی شدند که نام بزرگ پرسپولیس و میلیون‌ها هوادار آن به پیشرفت فلان رشته کمک می‌کند، اما مدتی بعد ورق برگشت و نتیجه چیز دیگری شد. یکبار خبر آمد که اعضای تيم كشتی آزاد پرسپوليس قصد دارند به علت پرداخت نشدن حقوق خود در باشگاه تحصن کنند، روز دیگر خبری منتشر شد مبنی براینکه در پی عدم پرداخت بدهی‌های کشتی‌گیران و کادرفنی، آنها از طریق قانونی اموال باشگاه پرسپولیس را توقیف کردند. همه اینها گذشت و سال‌ها بعد محمد رویانیان هم تیم‌های وزنه‌برداری، دوومیدانی و کشتی باشگاه پرسپولیس را تشکیل داد، اما سرانجام چه شد و چرا دیگر هیچ خبری از آنها نیست؟ پرسش سختی نیست و احتمالاً نیازی به جست‌وجو در گوگل هم ندارد؛ همه‌چیز با تصمیم نفر بعدی فروپاشید و از بین رفت و تعدادی ورزشکار طلبکار که برای رسیدن به حق و حقوق خود مدت‌ها دوندگی داشتند.