\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u067e\u06cc\u0627\u0645\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0645\u0628\u0646\u06cc \u0628\u0631 \u0636\u0631\u0628\u200c\u200c\u0627\u0644\u0627\u062c\u0644 \u062f\u0648\u0647\u0641\u062a\u0647\u200c\u0627\u06cc \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u06a9\u0631\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u0627\u0646\u067e\u0648\u0631\u060c \u0645\u062c\u0631\u06cc \u0633\u06cc\u200c\u0627\u0646\u200c\u0627\u0646\u060c \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u060c \u0648\u062c\u0648\u062f \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f.\u00a0\n\u00a0\n