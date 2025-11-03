۱۲/آبان/۱۴۰۴
Monday 03 November 2025
۱۴:۴۳
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
سیاسی
»
رهبری و روسای قوا
بازدید
1066
1066
بازدید
پ
تصویر رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با دانشآموزان
هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان صبح امروز در آستانۀ سالروز ۱۳ آبان، با حضور در حسینیه امام خمینی با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.
کد خبر:
۱۳۳۸۰۱۸
تاریخ انتشار:
۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۵
03 November 2025
کد خبر:
۱۳۳۸۰۱۸
|
۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۵
03 November 2025
|
1066
بازدید
1066
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
رهبر انقلاب
دانش آموزان
دانشجویان
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایتسازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گرانترین برنج جهان آشنا شوید
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آیا رابطه ایران و آمریکا تا ابد قطع خواهد بود؟ /اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف تاکتیکی نیست، یک اختلاف ذاتی است
غزل جدید از رهبر انقلاب به مناسبت روز دانشآموز
برچسب منتخب
# آتش بس غزه
# خروج از ان پی تی
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# مکانیسم ماشه
# اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
ملل
ایران زمین
سرمایه
سپه
دی
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
الی گشت
آخرین اخبار
کاهش حباب سکه در بازار
تصویر رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با دانشآموزان
سفارت آمریکا اتاق توطئه علیه انقلاب بود/اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف تاکتیکی نیست، یک اختلاف ذاتی است
عظیمی: این مردم لایق طلای المپیک هستند، سال ۲۰۲۳ وقت من نبود/ فقط زمان شکستم میدهد؛ من «ایکاش» نمیگویم
مادر و دختر محبوب سینمای ایران در یک قاب
توقیف یک فیلم سینمایی با بازی پژمان جمشیدی
چرا مصر و عربستان به یکدیگر نزدیک شدهاند؟/ تشکیل محور راهبردی دریایی جدید
لغو کنسرتها در برج میلاد تکذیب شد!
پخش نماز جماعت به امامت یک خانم از شبکه سه
روش تشخیص روغن زیتون اصل
اژهای: در قضیه بانک آینده حق هیچ فردی ضایع نشود
آغاز طرح تحقیق و تفحص از بانکها/ رقم تسهیلات فرزندآوری ناچیز است/ فیش حقوقی، کارت ملی و یارانه میتواند وثیقه وام باشد
هشدار جدی مهاجرانی درباره خشکی پیش روی
حضور فیلم ایرانی در جشنواره رژیم کودککُش
پرشیا خودرو، از رؤیای بامو تا واقعیت تلخ نیسان ترا
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران
اعتراض ژاپنیها به رفتار نخستوزیرشان با ترامپ
یخبندان از امشب آغاز میشود + نقشه دمایی
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا
اعلام رسمی مشکل اصلی صابر کاظمی
اتفاقی که نشان میدهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمیکند
تصاویر صابر کاظمی روی تخت بیمارستان و توضیح معاون وزیر بهداشت
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟
سقوط «حشدالشعبی»، مقدمه حمله زمینی به ایران است
بارش برف در خراسان رضوی
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد
مردم شکر میکردند که اجنبیها آمدند و پهلوی رفت
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایتسازی
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر
(۲۰۹ نظر)
اعتراض ژاپنیها به رفتار نخستوزیرشان با ترامپ
(۱۵۰ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا
(۱۱۳ نظر)
درگذشت ملیپوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
(۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران
(۱۰۷ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!
(۹۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟
(۸۴ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترکنشینی دانشآموزان روی خط ریسک
(۷۹ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی
(۷۴ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل میشوند/ ماجرای لابیهای دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم
(۷۰ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران
(۵۹ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !
(۵۹ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!
(۵۷ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید
(۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را میزنیم!
(۵۰ نظر)
tabnak.ir/005c4w
tabnak.ir/005c4w
کپی شد