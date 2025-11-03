پخش نماز جماعت به امامت یک خانم از شبکه سه

\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0633\u0647 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0646\u0645\u0627\u0632 \u062c\u0645\u0627\u0639\u062a \u0628\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645\u062a \u06cc\u06a9 \u062e\u0627\u0646\u0645 \u06a9\u0631\u062f.\n\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0641\u062a\u0648\u0627\u06cc \u0627\u06a9\u062b\u0631 \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639 \u062a\u0642\u0644\u06cc\u062f\u060c \u0627\u0645\u0627\u0645\u062a \u0632\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0632\u0646\u0627\u0646 \u062c\u0627\u06cc\u0632 \u0627\u0633\u062a.