En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعلام زمان حراج سکه

بانک مرکزی از برگزاری دو نوبت حراج سکه طلا در ۱۴ و ۲۱ آبان خبر داد. همچنین پیش‌فروش مسکوکات طلای سال ضرب ۱۴۰۳ با سررسید ۳۰ بهمن از ۲۴ تا ۲۶ آبان انجام می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۸۰۰۱
| |
2 بازدید
اعلام زمان حراج سکه

بانک مرکزی اعلام کرد: در پاسخ به تقاضای متقاضیان، دو نوبت حراج سکه طلای بانک مرکزی با سال ضرب 1386 در تاریخ‌های 14 آبان و 21 آبان 1404 در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار می‌شود.

به گزارش  تابناک به نقل از تسنیم، بر اساس اطلاعیه این بانک، علاوه بر حراج فوق، پیش‌فروش قطعی مسکوکات طلای بانک مرکزی با سال ضرب 1403 و سررسید سی‌ام بهمن‌ماه نیز به روش حراج انجام خواهد شد.

بازه زمانی واریز وجه و ثبت سفارش برای پیش‌فروش یادشده از 24 تا 26 آبان 1404 تعیین شده است.

این اقدام در راستای پاسخ‌گویی به تقاضای بازار و تنظیم عرضه مسکوکات طلا توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سکه پیش فروش سکه حراج سکه مسکوکات طلا بانک مرکزی خبر فوری
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دور جدید عرضه سکه‌های ۱۳۸۶ بانک مرکزی از امروز
فرزین شعار سال را فراموش کرد/ بانک مرکزی در مسیر حباب‌فروشی با دلار آزاد؟
سازوکار جدید بانک مرکزی برای پیش فروش سکه/ قیمت‌ها نامعلوم، خریداران در حدس و گمان؟!
شرایط دومین حراج سکه در سال ۱۴۰۳ اعلام شد
مرحله سوم پیش‌فروش سکه چه زمانی برگزار می‌شود؟
قیمت پیش فروش سکه چند است؟
سقف مجاز سفارش سکه در حراج مرکز مبادله
جدول نرخ پیش فروش سکه برای سال آینده
آغاز مرحله سوم پیش‌فروش سکه با تاریخ ضرب ۱۴۰۴
نحوه شرکت در پیش فروش امروز سکه بانک مرکزی
حباب فروشی رسمی بانک مرکزی / چه کسانی پشت پرده این سود کلان هستند؟
شرایط شرکت در پیش‌ فروش سکه
دستورالعمل پیش‌فروش مرحله دوم سکه اعلام شد
فروش حدود ۴۰۰ هزار سکه در ۲۵ حراج!
یک‌سوم سکه‌های پیش‌فروشی، فروخته شد/ تهرانی‌ها بیشترین متقاضی خرید سکه
اعلام زمان دومین مرحله پیش‌فروش سکه بهار آزادی
اعلام تاریخ و زمان پیش فروش سکه
جزئیات جدید از پیش فروش یک میلیون سکه
۷ ابهام مالیات ستانی از سکه‌های پیش فروش شده
چرا حراج سکه متوقف شد؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۰۵ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۳۵ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۳ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۳ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۹ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۹ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۵۳ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005c4f
tabnak.ir/005c4f