اعلام زمان حراج سکه

بانک مرکزی اعلام کرد: در پاسخ به تقاضای متقاضیان، دو نوبت حراج سکه طلای بانک مرکزی با سال ضرب 1386 در تاریخهای 14 آبان و 21 آبان 1404 در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار میشود.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بر اساس اطلاعیه این بانک، علاوه بر حراج فوق، پیشفروش قطعی مسکوکات طلای بانک مرکزی با سال ضرب 1403 و سررسید سیام بهمنماه نیز به روش حراج انجام خواهد شد.
بازه زمانی واریز وجه و ثبت سفارش برای پیشفروش یادشده از 24 تا 26 آبان 1404 تعیین شده است.
این اقدام در راستای پاسخگویی به تقاضای بازار و تنظیم عرضه مسکوکات طلا توسط بانک مرکزی انجام میشود.